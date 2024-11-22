Экономист объяснил, почему женщины успешнее мужчин в инвестициях

Женщины тратят на инвестиции в 1,7 раза больше времени, чем мужчины. Они совершают в 2,5 раза меньше операций на рынке, сообщает «Абзац».

Финансист Александр Разуваев прокомментировал динамику. По его словам, ситуация объясняется психологическими отличиями полов.

«Женщины молодцы, они торгуют по книжкам, по учебникам. И инвестируют в низкорискованные инструменты на длительный срок», - заявил эксперт.

Ранее в лаборатории инвестиционных исследований Центрального университета сообщили, что женщин-инвесторов в России меньше, чем мужчин, однако их инвестиционные результаты лучше: портфели демонстрируют более высокую доходность при меньшем уровне риска.

В возрастной категории 14–19 лет доля женщин-инвесторов минимальна — 17%. В группе 20–30 лет этот показатель вырос до 29%. В категории 61+ доля женщин с крупными инвестициями составила 59%.