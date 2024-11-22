Курс евро превысил 108 рублей на бирже. Об этом стало известно в пятницу, 22 ноября.

18 октября заместитель министра финансов России Алексей Моисеев посоветовал россиянам избавиться от иностранной наличной валюты. Он отметил, что такой способ сбережений уже не является безопасным.

Также ЦБ представил обновленную методику расчета официального курса доллара и евро. Согласно новому подходу, курс валют будет определяться на основе данных о внебиржевых сделках между банками, совершенных до 15:30 по московскому времени.

В июне пресс-служба регулятора сообщила о приостановке торгов долларом и евро на Московской бирже в связи с соблюдением американских санкций Евросоюзом.

Курс доллара превысил 103 рубля

Курс биткоина впервые превысил отметку 97 тысяч долларов, снова обновив максимум и в какой-то момент приблизившись к 98 тысячам долларов. Рост цены биткоина начался после того, как Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США. На следующий день после объявления результатов выборов стоимость биткоина возросла до 76 тысяч долларов, увеличившись на 9 процентов.