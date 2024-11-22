Замминистра сельского хозяйства оценил, насколько РФ обеспечена продуктами

Россия полностью обеспечена продуктами питания, сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на климатической конференции СОР29 в Азербайджане. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, до 2030 года в РФ планируют увеличить объемы производства агропромышленного комплекса (АПК) еще на 25% и расширить поставки на внешние рынки в полтора раза для обеспечения продовольственной безопасности в мире, отметил он.

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Уровень самообеспеченности по продуктам в России уже достаточно высокий. Но по указу президента РФ Владимира Путина мы должны к 2030 году увеличить объемы производства АПК еще на 25% и расширить поставки на внешние рынки в полтора раза. Перед нами стоят амбициозные задачи, — заявил Разин.

Он уточнил, что в ближайшие шесть лет РФ планирует нарастить производство зерновых культур до 170 млн тонн в год. Также планируется увеличить объемы производства масличных культур до 36,4 млн тонн в год.

Ранее глава Министерства сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что по предварительным итогам 2023 года Россия занимает только 16-е место по уровню стоимости аграрной продукции, поставляемой на экспорт. По ее словам, при этом страна вошла в тройку лидеров по поставкам продовольствия, если к этому вопросу подходить с точки зрения объема тоннажа.