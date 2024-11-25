Вылов лососевых в России поставил антирекорд за 19 лет

По предварительным данным, российские рыбаки выловили в этом году 235,4 тысячи тонн лососей, сообщили в Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

По данным ассоциации, это худший результат с 2005 года. Исправить ситуацию до конца сезона не удастся, так как лов уже не идет.

В ВАРПЭ также отметили, что российские рыбаки устанавливали два рекорда по вылову лососей. Так, в 2023 году было добыто 609 тысяч тонн лососей, а в 2018 году - почти 685 тысяч тонн.

Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что розничные цены на красную рыбу и красную икру к Новому году вырастут на 10−15%, напоминает «Свободная пресса».