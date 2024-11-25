Казахстану предрекли роль трудного партнера ОПЕК+

Казахстан, вероятно, станет непростым партнёром для ОПЕК+ в 2025 году, так как в республике готовится к повышению добычи на месторождении Тенгиз, пишет Bloomberg.

Как отмечает обозреватель Хавьер Блас, Казахстан рассчитывал, что к моменту расширения добычи на Тенгизе квота республики будет несколько выше.

При этом очередная отсрочка ОПЕК+ в процессе постепенного повышения квот на добычу нефти может создать проблему для Казахстана, считает он.

Если страна будет придерживаться ограничений на добычу ОПЕК+, то, несмотря на крупные инвестиции в расширение добычи на Тенгизе, ей придется сократить добычу в других местах, пишет агентство.