В России может появиться водка «Орешник»

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) подали заявку на регистрацию бренда «Орешник». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующую документацию.

Товарный знак регистрируется по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №33, следует из данных Роспатента.

Так, под данной маркой могут производить и продавать водку, вино, виски, медовуху, кюрасао, дистилляты и экстракты, ликеры, бренди, ром, сидр и алкогольные коктейли.

Напомним, что уходящий в отставку президент США Джо Байден ранее разрешил Украине наносить удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS. Россия в ответ провела боевое испытание одной из новейших баллистических ракет средней дальности «Орешник».

Ранее руководитель Роспатента Юрий Зубов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что за первые четыре месяца 2024 года российские предприниматели подали в Роспатент более 44 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков. Данный показатель на 32% больше, чем за этот же период в 2023 году и на 72,4% больше, чем в 2022.