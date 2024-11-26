ФАС проверит взлетевшие цены на картофель

Власти РФ могут приступить к проверке обоснованности ценообразования картофеля в торговых сетях, сообщают «Известия».

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Как отмечается, с такой инициативой обратился в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. По словам депутата, избиратели не понимают причин столь резкого повышения стоимости картофеля.

Парламентарий обратил внимание на то, что, согласно данным Росстата, с начала года цена на этот овощ поднялась на 74%. Он указал на отсутствие в России дефицита картофеля и ажиотажного спроса на него.

«Овощ, как сообщает Росстат, растет в цене каждую неделю. Необходимо принять незамедлительные меры, так как для многих семей в РФ картофель — один из основных продуктов питания», — заявил Выборный.

Ранее генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов заявил о росте себестоимости производства молока в России на 24% с 2022 года.