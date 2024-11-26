Инфляция опять на подъеме – что делать

Опубликованная на минувшей неделе статистика за октябрь, а также оперативные данные за первую половину ноября говорят о том, что инфляция опять разворачивается к ускорению. Так что же делать?

Посмотрим сначала на официальные данные по инфляции за октябрь, опубликованные в материале «Динамика потребительских цен» от ЦБ. На первый взгляд, все не так плохо. Годовая инфляция сократилась, но, как мы уже неоднократно говорили, этот показатель сейчас вообще не информативен.

На первый взгляд, все неплохо и с текущей инфляцией (месяц к предыдущему месяцу, в годовом пересчете со снятой сезонностью; обозначение – saar, от англ. seasonally adjusted annual rate). В октябре рост цен составил 8,2% saar, притом что в сентябре было 9,9% saar, а в целом по третьему кварталу – 11,2% saar. Вроде бы инфляция замедляется, пусть и не так быстро, как хотелось бы.

Но, к сожалению, не всё так просто. На динамику индекса потребительских цен (ИПЦ) в октябре повлияли компоненты, внесшие в него отрицательный вклад. То есть были товары или услуги, цены на которые снижались. Это, в первую очередь, услуги зарубежного туризма. Но это снижение было просто небольшим откатом после слишком мощного скачка цен месяцем ранее. Однако благодаря отрицательному вкладу этих компонентов ноябрьский рост ИПЦ стал выглядеть не так уж плохо.

Компоненты ИПЦ, динамика цен на которые подвержена случайным резким колебаниям, не сводящимся к сезонности, называются волатильными, а компоненты, для которых такие случайные колебания не характерны, называются устойчивыми. Случайные колебания, которые нельзя убрать устранением сезонности, затрудняют анализ тенденций, поэтому для такого анализа обычно используются индексы с исключением наиболее волатильных компонентов.

Одним из наиболее информативных показателей, по мнению ЦБ, является базовый ИПЦ без услуг туризма, а с ним ситуация выглядит страшновато. В июле текущего года его рост составил 5,8% saar, в августе – 9,5% saar, в сентябре – 9,6% saar, а в октябре мы увидели резкий скачок сразу до 13,5% saar. В результате в среднем за три последних месяца текущий рост базового ИПЦ без услуг туризма стал двузначным – 10,8% saar, а это уже очень серьезный сигнал!

Всё говорит о том, что устойчивые компоненты инфляции у нас опять показывают тенденцию к росту, а значит, велик шанс, что и весь ИПЦ вот-вот опять начнет расти. Этот вывод подтверждается оперативными данными за первую половину ноября.

Правда, к оперативным данным по недельной инфляции надо относиться с осторожностью, избегая далеко идущих выводов, поскольку там расчет ведется по ограниченной корзине товаров и услуг. Поэтому официальные месячные данные могут немного отличаться от того, что получалось из недельных. Однако значительные отклонения все-таки случаются редко.

Итак, что мы видим по недельным цифрам за ноябрь? Согласно данным Росстата (без устранения сезонности), за период с 1 по 18 ноября ИПЦ вырос на 0,79%, причем за последнюю отчетную неделю (с 12 по 18 ноября) рост ИПЦ был особенно впечатляющим – 0,37%! Это очень много, даже с учетом того, что в ноябре инфляция обычно выше, чем в среднем по году, а значит, устранение сезонности несколько скорректирует вниз этот показатель (по оценке ТГ-канала «Твердые цифры», сезонная корректировка снижает этот показатель с 0,37 до 0,21%, что в годовом пересчете соответствует 11% saar).

Чтобы не вдаваться в тонкости устранения сезонности, сравним недельный рост последней отчетной недели с соответствующими показателями прошлых лет, то есть по 46-й неделе года. За последние 12 лет средний рост ИПЦ на 46-й неделе года составил 0,14%, максимальный был отмечен в 2014 г. и составил 0,25%, а в период нахождения инфляции вблизи целевого ориентира 4% (2016–2020 годы) ИПЦ за эту неделю рос в среднем на 0,12%.

Из сказанного следует, что если все будет идти тем же путем, то весьма вероятно, что по итогам ноября инфляция даже превысит прошлогодний показатель 1,11% за месяц, что эквивалентно 10,2% saar (напомним, что по итогам октября было 8,2% saar). То есть мы опять выходим на двузначную текущую инфляцию.

Добавим сюда еще несколько тревожных фактов, которые мы узнали в последние пару недель. Согласно ноябрьскому опросу инФОМ, инфляционные ожидания населения, резко выросшие месяцем ранее (ожидаемая на горизонте одного года инфляция в октябре выросла с 12,5% до 13,4%), в ноябре закрепились на этом весьма высоком уровне.

Далее, согласно ноябрьскому выпуску «Мониторинга предприятий» от ЦБ, ценовые ожидания бизнеса на ближайшие три месяца (с устранением сезонности) в ноябре достигли максимума с мая 2022 года. Есть еще несколько подобных фактов, но не будем утомлять читателя их перечислением.

Все вышесказанное означает, что инфляция опять идет выше прогноза ЦБ: по итогам 2024 г. мы можем получить инфляцию порядка 9%, притом что в последнем (октябрьском) прогнозе регулятора ожидаемый диапазон 8,0-8,5%.

А это, в свою очередь, означает, что на декабрьском заседании ЦБ, скорее всего (то есть если не случится чего-то экстраординарного), опять поднимет ключевую ставку. Ждем 23% и ястребиную риторику на пресс-конференции. Регулятор уже дал соответствующий сигнал, снабдив публикацию материала о динамике потребительских цен недвусмысленным комментарием: «чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий».

Означает ли нынешний рост инфляции, что жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) не работает. Сторонники такой точки зрения объясняют ее тем, что инфляция в России носит немонетарный характер (то есть она вызвана внешними шоками), а значит, монетарные меры для борьбы с ней не работают.

На самом деле это не так: помимо внешних шоков, в России на разгон инфляции влияют также внутренние факторы, против которых как раз и направлена жесткая ДКП: опережающий рост денежной массы, вызванный в первую очередь большими объемами кредитования; рост зарплат, вызванный острейшей нехваткой рабочих рук; высокий уровень потребительских расходов населения. Без жесткой ДКП уровень инфляции был бы гораздо выше, и мы бы уже вошли в инфляционную спираль.

Фактически мы в нее и так уже входим, о чем свидетельствует устойчивый рост инфляционных ожиданий, которые вот-вот станут самосбывающимся пророчеством. Поэтому бескомпромиссная борьба с инфляцией должна стать нашим общим приоритетом. Подавление инфляции сейчас более важно, чем цифры роста ВВП на ближайшую перспективу. После стабилизации цен мы все наверстаем.

А сейчас более важными приоритетами, чем подавление инфляции, являются только гособоронзаказ и отрасли экономики, обеспечивающие безопасность государства – в первую очередь, технологическую.

Однако при правильно поставленной господдержке эти сферы вообще никак не затрагиваются жесткой ДКП. Они даже выигрывают от нее, поскольку замедление роста в менее важных отраслях снижает остроту дефицита рабочих рук (подробнее об этом – в статье «Все выше, и выше, и выше: почему ключевая ставка резко меняет траекторию»).

А гособоронзаказ вообще должен финансироваться напрямую из бюджета, причем на авансовой основе, поэтому если где-то оборонному предприятию не хватает инвестиционных ресурсов или оборотных средств, то это вопрос не к ДКП, а к схеме его взаимодействия с государственным заказчиком.

Кстати, тезис о необходимости борьбы с инфляцией высказал депутат Вадим Кумин, выступая от фракции КПРФ на пленарном заседании Госдумы, посвященном «Основным направлениям ДКП». По словам Кумина, удержание инфляции под контролем – «задача номер один», «с этим не поспоришь»; однако «[остается] вопрос, какими методами сдерживать инфляцию, и здесь можно и нужно спорить».

Полностью разделяем эту позицию. Мы всегда приветствовали усилия ЦБ по борьбе с инфляцией, но при этом подчеркивали, что необходимость в столь жесткой ДКП вызвана тем, что ЦБ – единственный орган, кто у нас в стране занимается этой проблемой. Если бы к борьбе с инфляцией государство подошло бы комплексно и дополнило бы усилия регулятора мерами в других областях, то необходимость в столь жесткой ДКП не возникла бы (подробнее об этом – «Не ставкой единой…»).

И вот сейчас депутат Кумин от лица КПРФ предложил запустить такую работу, для начала созвав совещание в Думе с представителями ЦБ и правительства. Добавим, что туда же можно было бы пригласить и представителей бизнеса. На таком совещании (или, скорее, на серии таких совещаний) действительно можно было бы выработать меры, которые помогут замедлить инфляцию без избыточного ужесточения ДКП.

Но есть одно условие, без которого такие совещания не принесут результата. Чтобы он был, необходимо, чтобы все участники совещания понимали и соглашались с тем, что инфляцию надо подавить, что это первостепенная задача и решать ее надо быстро. Только тогда разговор будет конструктивным. А иначе всё опять сведется к обвинениям в адрес ЦБ в том, он душит экономику.

Таким образом, любая критика ЦБ должна сопровождаться конструктивными предложениями о том, что именно надо делать вместо (или вместе с) жесткой ДКП, чтобы обеспечить подавление инфляции, причем не когда-нибудь, а в ближайшей перспективе – пока не запустилась инфляционная спираль.

Поэтому стандартное предложение «давайте увеличим производство товаров» здесь не проходит: у нас нет достаточного количества свободных рабочих рук для быстрого увеличения выпуска гражданской продукции. А наращивание объемов с помощью инвестиций в более производительное оборудование – это в большинстве случаев слишком долго; за время, пока мы это делаем, успеет запуститься инфляционная спираль, бороться с которой потом будет гораздо сложнее.

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