Госдума приняла поправки в нормы Налогового кодекса

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки, которые вносят изменения в нормы Налогового кодекса, в частности, предусматривают освобождение от НДС ветеринарных услуг, оказываемых в коммерческих клиниках. Поправки были одобрены ко второму чтению законопроекта "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Также, в частности, предусматривается установление для IT-компаний и компаний в сфере радиоэлектронной промышленности, начиная с 2025 года, единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6% свыше единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов. Предусматривается освобождение налогоплательщика на 2025 год от уплаты акциза при экспорте произведенного им никотинового сырья без представления банковской гарантии или договора поручительства.

Предусматривается освобождение прокурорских работников от уплаты госпошлины за совершение юридически значимых действий, связанных с оборотом оружия, с выдачей паспорта гражданина РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность, с выдачей национального водительского удостоверения взамен утраченного или пришедшего в негодность: прокурорские работники будут отнесены к лицам, принимающим (принимавшим) участие в СВО, обеспечивающим (обеспечивавшим) выполнение задач в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. Также на прокурорских работников будет распространяться ставка НДФЛ в размере 13-15% по доходам в виде денежного содержания, связанных с участием в СВО либо выполнением задач в период СВО.

Необлагаемая НДФЛ сумма суточных увеличится

Не подлежащая налогообложению НДФЛ сумма суточных, выплачиваемых работникам, командированным за пределы РФ, будет увеличена с 2 500 до 3 500 рублей. Устанавливается порядок определения налоговой базы в отношении табака (изделий с нагреваемым табаком), предназначенного для потребления путем нагревания. Вводится налоговая ставка по налогу на прибыль в размере 5% по доходам от операций по реализации или иного выбытия акций (долей участия в УК) аккредитованных российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, при соответствии ряду условиям. Скорректированы условия применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.

Также не будет исчисляться туристический налог в отношении услуг по временному проживанию в составе услуг по санаторно-курортному лечению, предоставляемых при наличии медицинских показаний, оплата которых осуществляется в рамках государственных заданий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.