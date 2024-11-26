Курсам рубля и доллара предсказали «новую нормальность»

В России спрос на валюту по-прежнему остается выше предложения. Об этом заявила аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. Ее процитировала «Российская газета».

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По ее словам, если прежде российские компании сталкивались с трудностями в проведении трансграничных платежей, что ограничивало импорт, а значит, и спрос на валюту, то в последние месяцы проблемы удалось преодолеть. Попцова напомнила, что 29 крупнейших экспортеров на 24 процента повысили чистые продажи валютной выручки. Это позволяет удержать рубль от более сильной девальвации. Но для укрепления рынок остается недостаточно насыщен. Поэтому, как полагает эксперт, уровень в 98-100 рублей за доллар станет «новой нормальностью».

В свою очередь, аналитик УК «Альфа-Капитал» Руслан Дында спрогнозировал, что до конца года курс американской валюты удержится в диапазоне 95-102 рубля.

Ранее сообщалось, что 26 ноября на рынке Форекс доллар преодолел отметку в 105 рублей, а евро подорожал выше 110 рублей.

Финансовый эксперт Владимир Григорьев предположил, что до конца 2024 года доллар будет стоить больше 100 рублей. По другим прогнозам, в декабре курс доллара опустится ниже 100 рублей.