Курс доллара резко выроc на рынке Форекс

Курс доллара на рынке Форекс превысил 107 рублей
Курс доллара на рынке Форекс превысил 107 рублей, евро поднялся выше 113 рублей, пишет РБК со ссылкой на данные торгов.
По данным на 17:13 мск, американская валюта торговалась на уровне 107,726 рублей, затем, после 17:30, она опустилась до 106,5 рублей. Рост составил 2,47%.
Журналисты отметили, что накануне Центробанк поднял курс доллара до 103,79 рубля, а курс евро — до 108,87 рубля.
В первой половине дня во вторник, 26 ноября, доллар на рынке поднялся выше 105 рублей, впервые более чем за 2,5 года, в предыдущий раз такое было 23 марта 2022 года. В тот день курс доллара на Форекс поднимался на пике до ₽106,25.
«Это [повышение стоимости доллара] стало следствием избыточной ликвидности, а также страхов, что американские санкции в отношении Газпромбанка на какое-то время приведут к сокращению притока газовой выручки в страну», — разъяснил руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов.
Эксперты пояснили также, что доллар дорожает на фоне резких заявлений избранного президента США Дональда Трампа по таможенным тарифам.