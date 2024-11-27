Курс доллара достиг максимума с марта 2022 года

Курс американского доллара преодолел отметку в 108 рублей, евро превысил 113 рублей, следует из данных Московской биржи. Валюта торгуется на таком уровне впервые с марта 2022 года.

По состоянию на 10:42 мск пара доллар/рубль (USD/RUB) повысилась на 3,04%, до 108,7025 рубля.

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду, 27 ноября, на уровне 105,0604 рубля, евро — 110,4943 рубля, юаня — 14,4449 рубля.

Возможность дефолта в России оценили

Днем ранее доллар превысил 105 рублей впервые с 2022 года. Главный аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев в беседе с РБК предположил, что в моменте негативная динамика российской валюты может быть связана не только с сокращением притоков от экспорта из-за проблем с платежами, но и со временно усилившимся спросом на иностранную валюту.

Влияние на валютный рынок оказали новые санкции США против российских банков, отмечают аналитики УК «Первая». Ограничения могут привести к временным проблемам с расчетами по внешнеторговым операциям, дисбалансам и волатильности на валютном рынке, предупредили они.

В числе финорганизаций, попавших в расширенный санкционный список США, оказались Газпромбанк, БКС-Банк, ДОМ.РФ.