Экономическая война Запада против России оказалась неудачной, Москве удалось избежать серьезных последствий введенных против нее санкций. Об этом пишет британская газета Financial Times.
В материале издания отмечается, что российская экономика на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине держится «на компетентности (и достаточной свободе действий) министерства финансов и центрального банка».
«В этом отношении экономическая война Запада потерпела неудачу», — говорится в сообщении.
Как пишет FT, Россия также избежала экономических последствий санкций в отношении нефти. Кроме того, каждый шаг Запада к созданию «эффективного санкционного режима» — будь то запрет прямого импорта нефти или ограничение судоходства и финансовых услуг — «сопровождался широким открытием путей отступления» для экономики РФ.
До этого госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты приветствуют продление Европейским союзом санкций против России.