На Западе объяснили спад экономик Германии и Франции

Экономики Германии и Франции продолжают идти на спад на фоне снижения доверия к правительствам стран.

Об этом агентство Bloomberg.

« Д в е в е д у щ и е э к о н о м и к и Е в р о п ы с т о л к н у л и с ь с э к о н о м и ч е с к и м с п а д о м в к о н ц е п р о ш л о г о г о д а , п о с к о л ь к у к р а х и х п р а в и т е л ь с т в п о д о р в а л д о в е р и е п р е д п р и я т и й и п о т р е б и т е л е й » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

По данным агентства, производственный спад в Германии сказывается на объемах производства, а настроения омрачены угрозой торговых мер со стороны президента США Дональда Трампа. Bloomberg отмечает, что ВВП Германии в четвертом квартале 2024 года упал на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В свою очередь, ВВП Франции сократился на 0,1%.

Что касается Франции, то главной проблемой агентство называет бюджетный кризис, который заставил правительство в Париже положиться на временное законодательство, чтобы избежать остановки.

Накануне Еврокомиссия опубликовала документ, в котором сообщила, что Европейский союз отстает от США и Китая в области передовых технологий и все больше зависит от стратегических ресурсов. В докладе также отмечалось, что новое исследование ЕК подчеркивает возрастающую зависимость Евросоюза от внешних стратегических ресурсов, что вызывает обеспокоенность европейских лидеров.