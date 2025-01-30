Новак рассказал о темпах роста российского ВВП в 2024 году

В 2024 году рост российского ВВП составил, по предварительным данным, около четырех процентов. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Его процитировало РИА Новости.

Он подчеркнул, что экономика РФ закончила прошлый год положительной динамикой по ключевым показателям.

« В п о с л е д н и е г о д ы р о с с и й с к а я э к о н о м и к а д е м о н с т р и р у е т с п о с о б н о с т ь у с п е ш н о р а з в и в а т ь с я , н е с м о т р я н а в н е ш н и е ш о к и » , — к о н с т а т и р о в а л Н о в а к . Г л а в н ы м д р а й в е р о м р о с т а , п о е г о с л о в а м , о к а з а л и с ь п р о м ы ш л е н н о с т ь и и н в е с т и ц и и .

Ранее Министерство экономического развития сообщало, что с января по ноябрь минувшего года темпы роста российской экономики составили четыре процента в сравнении с тем же периодом 2023-го.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что достигнутая в России динамика превысила среднемировые темпы.

Новак спрогнозировал, что в 2025 году темпы роста российской экономики резко замедлятся и составят порядка 2-2,5 процента.