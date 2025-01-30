Bloomberg: Россия преодолела дефицит юаней

Аналитики агентства Bloomberg заявили, что Россия преодолела дефицит юаней.

Согласно выводам экспертов, в августе-сентябре прошлого года Россия столкнулась с дефицитом китайской валюты на внутреннем рынке. Однако в данный момент, как считают аналитики, дефицит больше не наблюдается.

« Д е н е ж н ы й р ы н о к Р о с с и и в ю а н я х в о с с т а н о в и л с я , ч т о г о в о р и т о т о м , ч т о р о с с и я н е н а ш л и н а д е ж н ы е с п о с о б ы с н и з и т ь к у р с ю а н я » , — з а я в и л э к о н о м и с т B l o o m b e r g E c o n o m i c s А л е к с И с а к о в .

Как считают эксперты, Россия смогла восстановить механизмы экспортных расчетов, которые были нарушены из-за санкций. Впрочем, агентство также отмечает, что на фоне новых антироссийских санкций в России замедлились трансграничные платежи, в том числе и проводимые в юанях.

Ранее Евросоюз продлил антироссийские санкции.