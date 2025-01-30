ЦБ повысил имущественный критерий для статуса квалифицированного инвестора

Банк России повысил с 6 до 12 млн руб. минимальный размер активов, которыми должен владеть человек, чтобы получить статус квалифицированного инвестора. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
"Минимальный размер активов, которыми должен владеть человек, чтобы его признали квалифицированным инвестором, увеличивается с 6 до 12 млн рублей. А с 1 января 2026 года - до 24 млн рублей. Такое указание регулятора зарегистрировал Минюст России", - отмечается в сообщении.
В ЦБ также указали, что мера позволит сократить число случаев, когда человек получает статус квалифицированного инвестора, но при этом не понимает специфику сложных финансовых инструментов и связанных с ними рисков.
"Комплексная реформа, которую последовательно проводит регулятор, направлена на то, чтобы у людей было больше возможностей получить такой статус на основании знаний и опыта и на рынке стало больше инвесторов, принимающих осознанные решения", - заключили в ЦБ.