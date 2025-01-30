Фицо назвал возможные последствия остановки транзита газа через Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что у республики могут возникнуть проблемы с заполнением своих газовых хранилищ в конце 2025 года из-за остановки Киевом транзита газа. Об этом пишет РИА Новости.

Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что желают сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад.

« М ы п о к а в ы ж и в а е м в в о п р о с е в н у т р е н н е г о п о т р е б л е н и я , н о у н а с б у д у т п р о б л е м ы с з а п о л н е н и е м р е з е р в у а р о в в к о н ц е э т о г о г о д а н а 2 0 2 6 г о д , н о п р е ж д е в с е г о м ы т е р я е м о г р о м н ы е д е н ь г и н а с б о р а х з а т р а н з и т » , — п о д ч е р к н у л Ф и ц о .

В Словакии назвали последствия решения Зеленского по транзиту газа

Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что Украине не хватит газа для собственных нужд из-за прекращения транзита российского газа по решению Владимира Зеленского. Она уточнила, что объем газа в украинских хранилищах упал в январе 2025 года до критической отметки в 10%.