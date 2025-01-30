Фицо назвал возможные последствия остановки транзита газа через Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что у республики могут возникнуть проблемы с заполнением своих газовых хранилищ в конце 2025 года из-за остановки Киевом транзита газа. Об этом пишет РИА Новости.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что желают сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад.
«Мы пока выживаем в вопросе внутреннего потребления, но у нас будут проблемы с заполнением резервуаров в конце этого года на 2026 год, но прежде всего мы теряем огромные деньги на сборах за транзит», — подчеркнул Фицо.
В Словакии назвали последствия решения Зеленского по транзиту газа
Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что Украине не хватит газа для собственных нужд из-за прекращения транзита российского газа по решению Владимира Зеленского. Она уточнила, что объем газа в украинских хранилищах упал в январе 2025 года до критической отметки в 10%.