Эксперт рассказал, каких специалистов не хватает на рынке труда

В IT-отрасли наблюдается катастрофическая хватка кадров. Об этом заявил Ura.ru декан факультета технологий искусственного интеллекта ИТМО Семен Краев.

Крупным российским фирмам требуются тысячи специалистов в этой сфере, но вкладываться в подготовку готовы лишь крупные компании, отметил собеседник. Средним фирмам нужна быстрая отдача, поэтому они стремятся трудоустроить уже готовых специалистов, подчеркнул эксперт.

« Р а с т и т ь с в о и к а д р ы , у ч а с т в о в а т ь в в у з о в с к и х п р о г р а м м а х — д о л г а я и с т о р и я . Б а к а л а в р а н у ж н о г о т о в и т ь ч е т ы р е г о д а , м а г и с т р а — е щ е д в а . У б о л ь ш о г о б и з н е с а е с т ь и с в о и о б р а з о в а т е л ь н ы е б л о к и , и б ю д ж е т ы , х о т я о н и п о н и м а ю т , ч т о м н о г и е и з с т у д е н т о в , в п о д г о т о в к у к о т о р ы х о н и в л о ж и л и с ь , м о г у т у й т и р а б о т а т ь в д р у г о е м е с т о » , — у к а з а л К р а е в .

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Минцифры работает над проектом по созданию системы проверки IT-навыков с возможностью ее интеграции с порталом «Госуслуги».