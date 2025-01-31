Эксперт рассказал, каких специалистов не хватает на рынке труда
В IT-отрасли наблюдается катастрофическая хватка кадров. Об этом заявил Ura.ru декан факультета технологий искусственного интеллекта ИТМО Семен Краев.
Крупным российским фирмам требуются тысячи специалистов в этой сфере, но вкладываться в подготовку готовы лишь крупные компании, отметил собеседник. Средним фирмам нужна быстрая отдача, поэтому они стремятся трудоустроить уже готовых специалистов, подчеркнул эксперт.
«Растить свои кадры, участвовать в вузовских программах — долгая история. Бакалавра нужно готовить четыре года, магистра — еще два. У большого бизнеса есть и свои образовательные блоки, и бюджеты, хотя они понимают, что многие из студентов, в подготовку которых они вложились, могут уйти работать в другое место», — указал Краев.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что Минцифры работает над проектом по созданию системы проверки IT-навыков с возможностью ее интеграции с порталом «Госуслуги».