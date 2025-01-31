В Нацбанке Украины считают, что стране не удается победить инфляцию

Инфляция на Украине продолжит расти как минимум до середины 2025 года, на ближайших заседаниях Нацбанка ожидается дальнейшее повышение ключевой ставки. Об этом говорится в инфляционном докладе регулятора, опубликованном на его сайте.

В Нацбанке Украины заявили о набирающей темпы инфляции
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По данным Нацбанка, инфляция на Украине в декабре 2024 года выросла на 10,7%, прежде всего за счет повышения цен в сфере услуг (на 12,5%). По предварительным оценкам, инфляция продолжала расти быстрыми темпами и в январе 2025 года. Из-за того, что ее показатель преодолел двузначную отметку, инфляционные ожидания у бизнеса и населения в целом ухудшились, отмечается в докладе.

Для борьбы с ростом цен, указали в Нацбанке, "вероятно, будет усилена процентная политика на ближайших заседаниях правления".

"В первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, будет расти дальше из-за влияния как временных факторов, в том числе плохого урожая прошлого года, так и фундаментальных, прежде всего давления со стороны производственных расходов бизнеса", - отмечается докладе.

Регулятор надеется, что тенденцию к росту инфляции удастся переломить к середине 2025 года.

23 января Нацбанк Украины второй раз за чуть более чем месяц увеличил учетную ставку - с 13,5% до 14,5% годовых. Регулятор обосновал это решение более высокими, чем прогнозировалось, темпами инфляции.

Экономика
Андрей Золотарев