В Нацбанке Украины заявили о набирающей темпы инфляции

Инфляция на Украине продолжит расти как минимум до середины 2025 года, на ближайших заседаниях Нацбанка ожидается дальнейшее повышение ключевой ставки. Об этом говорится в инфляционном докладе регулятора, опубликованном на его сайте.

По данным Нацбанка, инфляция на Украине в декабре 2024 года выросла на 10,7%, прежде всего за счет повышения цен в сфере услуг (на 12,5%). По предварительным оценкам, инфляция продолжала расти быстрыми темпами и в январе 2025 года. Из-за того, что ее показатель преодолел двузначную отметку, инфляционные ожидания у бизнеса и населения в целом ухудшились, отмечается в докладе.

Для борьбы с ростом цен, указали в Нацбанке, "вероятно, будет усилена процентная политика на ближайших заседаниях правления".

" В п е р в ы е м е с я ц ы 2 0 2 5 г о д а и н ф л я ц и я , в е р о я т н о , б у д е т р а с т и д а л ь ш е и з - з а в л и я н и я к а к в р е м е н н ы х ф а к т о р о в , в т о м ч и с л е п л о х о г о у р о ж а я п р о ш л о г о г о д а , т а к и ф у н д а м е н т а л ь н ы х , п р е ж д е в с е г о д а в л е н и я с о с т о р о н ы п р о и з в о д с т в е н н ы х р а с х о д о в б и з н е с а " , - о т м е ч а е т с я д о к л а д е .

Регулятор надеется, что тенденцию к росту инфляции удастся переломить к середине 2025 года.

23 января Нацбанк Украины второй раз за чуть более чем месяц увеличил учетную ставку - с 13,5% до 14,5% годовых. Регулятор обосновал это решение более высокими, чем прогнозировалось, темпами инфляции.