Илон Маск нашел способ добиться нулевой инфляции в США
Американский предприниматель Илон Маск, возглавивший новый департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, считает возможным достижение нулевой инфляции к 2026 году. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в соцсети X.
Миллиардер считает, что сокращение федерального дефицита до триллиона долларов в 2026 потребует сокращения в среднем около четырех миллиардов долларов в день в прогнозируемых расходах на следующий год.
В России оценили выдвинутый Трампом ультиматум странам БРИКС
«Это все равно приведет к дефициту в примерно один триллион долларов, но экономический рост должен соответствовать этому значению, что будет означать отсутствие инфляции в 2026 году», — заявил Маск.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал Федеральную резервную систему (ФРС) США ответственной за рекордную инфляцию в стране. Его администрация собирается принять меры для замедления обесценивания доллара и укрепления национальной экономики. Политик утверждает, что его стратегия не только остановит рост цен, но и сделает Соединенные Штаты «финансово и в целом снова мощным государством».