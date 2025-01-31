Цены на золото обновили рекорд на фоне угроз Трампа в адрес БРИКС

Напуганный рынок: почему золото рекордно подорожало на фоне биржевого обвала в США и угроз Трампа в адрес БРИКС
В пятницу, 31 января, мировые цены на золото обновили исторический максимум. В ходе торгов на нью-йоркской товарной бирже Comex стоимость драгоценного металла росла на 0,5% и впервые за всё время наблюдений превышала отметку $2859 за тройскую унцию.
Золотые котировки переписывают рекорд уже вторую торговую сессию подряд. Эксперты во многом связывают это с резко возросшим спросом на драгметалл в мире за последние несколько дней.
Инвесторы стали активнее покупать золото для более надёжного сбережения денег в условиях неопределённости, считает аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов. По его мнению, игроков мог напугать обвал на фондовом рынке Соединённых Штатов в начале недели.
Напомним, 27 января акции технологических компаний США резко подешевели после того, как в Китае вышла новая версия ИИ-ассистента DeepSeek. Его создание обошлось дешевле западных аналогов, а эффективность превзошла американский ChatGPT, из-за чего рынке выросли опасения по поводу возможной потери Штатами глобального лидерства в сфере искусственного интеллекта.
«Возможно, шумиха вокруг китайского DeepSeek заставляет инвесторов быть более консервативными в своих прогнозах относительно устойчивости дальнейшего роста акций IT-компаний США. Это может приводить к продаже части ценных бумаг и перетоку средств в более безопасные активы, одним из которых традиционно считается золото», — объяснил Ефанов в беседе с RT.
Также высокий интерес к драгметаллу сохраняется и стороны мировых центробанков, добавил специалист. По его словам, регуляторы многих государств могут начать активнее запасаться золотом на фоне очередных угроз со стороны новой американской администрации.
«Геополитическая напряжённость никуда не делась. При этом риторика Дональда Трампа и его любимое слово «пошлины», говорят в пользу того, что мировые ЦБ и дальше будут придерживаться текущих темпов закупок золота», — предположил Ефанов.
В пятницу американский президент вновь заявил о том, что США больше не будут спокойно стоять в стороне и наблюдать за тем, как страны БРИКС пытаются отказаться от доллара. В этой связи глава Белого дома пообещал ограничить торговлю с государствами группы, если те продолжат искать альтернативные способы расчётов.
«От этих стран, которые кажутся настроенными враждебно, мы потребуем обязательств, что они не станут ни создавать новую валюту БРИКС, ни поддерживать замену могучего доллара США какой-либо другой валютой, иначе они столкнутся с 100%-ми пошлинами и должны быть готовы попрощаться с экспортом в чудесную экономику США. Пусть ищут другую страну-простофилю. У БРИКС нет шансов заменить доллар США в международной торговле или где-либо ещё», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Примечательно, что впервые с такой угрозой глава Белого дома выступил ещё в декабре. Тогда в ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что Москва и её партнёры «никогда не отказывались от доллара», но США сами создали для этого все условия.
По словам российского лидера, попытками надавить на оппонентов с помощью собственной нацвалюты Штаты «подорвали основы своего экономического могущества». В результате сегодня даже безусловные союзники Вашингтона сокращают долю доллара в своих резервах, отметил Путин.
«Преемники (Трампа. — RT)... очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты. И прежде всего сделали это своими руками, используя доллар как инструмент политической, а может быть, даже и вооружённой борьбы, для того чтобы нанести ущерб другим странам... А с учётом того, что доля США в мировой экономике сокращается, а значит, и влияние доллара на мировые экономические процессы тоже сокращается», — добавил Владимир Путин.
От зелёного — к золотому
Слова президента России подтверждает и статистика Международного валютного фонда. По последним данным организации, к началу октября 2024 года доля доллара в глобальных валютных резервах опустилась до 57,39% — самого низкого уровня за всё время ведения официальной статистики (с 1995-го).
При этом мировые ЦБ уже несколько лет подряд активно наращивают запасы золота. Так, если ещё в 2021 году регуляторы приобрели в общей сложности 450 т драгметалла, то уже в 2022 году показатель взлетел более чем вдвое — почти до 1082 т, что стало максимальным значением за всё время наблюдений. В 2023-м объём закупок незначительно уменьшился — до 1049 т, но это всё равно почти вдвое больше, чем в среднем за предыдущие десять лет, свидетельствуют материалы Всемирного совета по золоту (WGC).
Более того, в 2024-м центробанки продолжили уверенно пополнять свои золотые хранилища. По последним подсчётам WGC, с января по ноябрь мировые ЦБ приобрели около 794 т. При этом к началу декабря в число самых активных покупателей драгоценного металла входили Польша, Турция, Индия, Китай, Азербайджан, Чехия, Венгрия, Узбекистан, Ирак, Гана, Катар, Сербия, Грузия, Киргизия, Оман, Россия, Иордан, Зимбабве и Казахстан.
«Принято считать, что золото покупают только центробанки развивающихся стран, опасаясь блокировки своих валютных резервов странами Запада, как произошло с Россией в 2022 году. Но это не совсем так. Например, недавно большие объёмы драгметалла скупил Банк Англии, да и Федеральная резервная система США тоже начала пополнять свои запасы. Возможно, это связано с большими долгами Великобритании и Штатов и необходимостью наращивать резервы на случай непредвиденных обстоятельств», — рассказал RT руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
На этом фоне эксперт не исключает, что в обозримой перспективе золото продолжит дорожать, и до конца 2025 года его стоимость может пробить психологическую отметку $3000 за тройскую унцию. Похожей точки зрения придерживается Иван Ефанов.
«Если сегодня рынок закроется уверенно выше $2800 за тройскую унцию, то технически дорога до $3000 будет открыта. Фундаментально в международных отношениях и в красноречии со стороны США вряд ли что-то поменяется в ближайшее время, поэтому дальнейший рост котировок вполне возможен», — заключил собеседник RT.