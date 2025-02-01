Молдавия направила Приднестровью газ

Газораспределительная компания «Молдовагаз» направила первую партию газа в Приднестровье для поддержки функциональности в трубопроводах. Об этом пишет ТАСС.

В компании пояснили, что энергоресурс отправлен согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве Молдавии. Общий объем отгрузок составит 3 млн куб. м.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан уточнил, что эти объемы республика передает Приднестровью в долг. Они предназначены для поддержания давления в газопроводах, чтобы избежать аварийной ситуации.

Газа в Приднестровье не хватает для отопления домов

Президент непризнанной республики Вадим Красносельский отметил, в свою очередь, что эти объемы будут возвращены Молдавии в натуральном выражении либо оплачены до 1 марта.

Напомним, что в ближайшие дни также должны начаться поставки в Приднестровье газа, приобретенного на выделенный Еврокомиссией грант в 20 млн евро.