Молдавская госкомпания начала закупки газа для Приднестровья

Молдавская государственная компания «Энергоком» начала закупки газа для передачи Приднестровью.

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Об этом говорится в заявлении компании на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

« Э н е р г о к о м » н а ч а л а з а к у п к и г а з а д л я п р и д н е с т р о в с к о г о р е г и о н а в с о о т в е т с т в и и с п о л о ж е н и е м К о м и с с и и п о ч р е з в ы ч а й н ы м с и т у а ц и я м о т 1 ф е в р а л я » , — с к а з а н о в с о о б щ е н и и .

Отмечается, что компания будет закупать на биржах в Европе газ в объемах не более 3 млн куб. м в сутки и передавать его Приднестровью.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий.

Молдавия предлагала Приднестровью покупать европейский газ по рыночным ценам. По оценке молдавского министра экономики, закупаемого для Приднестровья на европейских биржах топлива было бы достаточно исключительно для внутреннего потребления региона, но не для выработки электроэнергии.