Маск получил доступ к платежной системе США

Американский предприниматель Илон Маск и несколько представителей возглавляемого им департамента эффективности государственного управления (DOGE) получили доступ к федеральной платежной системе США для контроля и ограничения расходов бюджета. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

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« Э т а с и с т е м а м о ж е т п р е д о с т а в и т ь а д м и н и с т р а ц и и [ п р е з и д е н т а С Ш А Д о н а л ь д а ] Т р а м п а е щ е о д и н м е х а н и з м д л я п о п ы т о к в о д н о с т о р о н н е м п о р я д к е о г р а н и ч и т ь р а с х о д о в а н и е с р е д с т в , у т в е р ж д е н н ы х К о н г р е с с о м д л я к о н к р е т н ы х ц е л е й » , — у к а з а н о в м а т е р и а л е .

Отмечается, что в 2023 году данная система обработала информацию о денежных операциях на сумму свыше 5 триллионов долларов. При этом неизвестно, заблокировал ли Маск какие-либо платежи после предоставления ему доступа к системе.

Ранее Маск назвал главное условие нулевой инфляции в США. По его словам, такая цель достижима при условии сокращения дефицита бюджета до триллиона долларов, чего можно добиться после серьезного сокращения расходов.