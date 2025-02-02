В Финляндии опасаются ввода пошлин на товары из ЕС после прихода Трампа

Ситуация с возможным вводом пошлин со стороны США на импорт товаров из Евросоюза является очень серьезной.

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Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает общественный вещатель Yle.

« Э т о о ч е н ь с е р ь е з н а я с и т у а ц и я . М ы у ж е в и д е л и , ч т о о н ( п р е з и д е н т С Ш А Д о н а л ь д Т р а м п . — п р и м . р е д . ) т а к ж е р е а л и з у е т с в о и т о р г о в о - п о л и т и ч е с к и е у г р о з ы . < … > С е й ч а с в а ж н о д е й с т в о в а т ь в р а м к а х Е С е д и н о , к о о р д и н и р о в а т ь д е й с т в и я и о б д у м а т ь п е р е г о в о р н у ю п о з и ц и ю » , — с к а з а л о н .

До этого Трамп пригрозил странам БРИКС 100%-ными пошлинами за попытки создать альтернативу доллару в международной торговле.

Помимо введения пошлин, Трамп угрожал странам БРИКС закрытием американского рынка в случае, если они попытаются заменить доллар другой валютой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого стало известно, что лидеры ЕС обсудят решения Трампа и отношения с США на саммите 3 февраля.