Стало известно, что будет с ценами на молоко, масло и сыр в 2025 году

В России растет собственное производство и увеличивается импорт молочной продукции. Но пока рынок насыщен недостаточно, возможен рост цен в 2025 году. Об этом в интервью МК рассказала глава Молочного союза России Людмила Маницкая.

Эксперт отметила, что сегодня сырое молоко стоит 55–60 рублей, но к весне цены могут подняться еще выше, соответственно вырастет стоимость всей молочной продукции.

« С и т у а ц и я т а к а я : в с е р а с т е т . Ц е н ы н а м о л о к о , с п р о с н а н е г о … Ч т о б ы у д о в л е т в о р и т ь п о т р е б л е н и е , р а с т е т п р о и з в о д с т в о п р о д у к ц и и . О д н о в р е м е н н о у в е л и ч и в а е т с я и м п о р т и з д р у ж е с т в е н н ы х с т р а н , в п е р в у ю о ч е р е д ь и з Б е л а р у с и , а п о м а с л у е щ е и з И р а н а , А з е р б а й д ж а н а » , — р а с с к а з а л а М а н и ц к а я .

По ее словам, цены складываются из стоимости кормов, энергии, транспортных расходов. Кроме того, происходит традиционное сезонное подорожание.

Благодаря цифровым системам «Меркурий» Россельхознадзора и «Честный знак» рынок становится прозрачнее, фальсифицировать молочный жир и белок все труднее. Это означает, что для легального производства объективно нужно больше молока.

Маницкая добавила, что последние 3 года в России происходит рост производства и рост импорта. Но пока рынок насыщен недостаточно. Так, объем рынка сливочного масла РФ — около 420–450 тысяч тонн, из них 70–80% покрывается внутренним производством. Еще 20–30% составляет импорт.

Сливочное масло в 2024 году подорожало на 36,2% и вошло в тройку лидеров по росту цен. Другие молочные продукты в среднем прибавили в цене 16%.