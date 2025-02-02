Стало известно, что будет с ценами на молоко, масло и сыр в 2025 году
В России растет собственное производство и увеличивается импорт молочной продукции. Но пока рынок насыщен недостаточно, возможен рост цен в 2025 году. Об этом в интервью МК рассказала глава Молочного союза России Людмила Маницкая.
Эксперт отметила, что сегодня сырое молоко стоит 55–60 рублей, но к весне цены могут подняться еще выше, соответственно вырастет стоимость всей молочной продукции.
«Ситуация такая: все растет. Цены на молоко, спрос на него… Чтобы удовлетворить потребление, растет производство продукции. Одновременно увеличивается импорт из дружественных стран, в первую очередь из Беларуси, а по маслу еще из Ирана, Азербайджана», — рассказала Маницкая.
По ее словам, цены складываются из стоимости кормов, энергии, транспортных расходов. Кроме того, происходит традиционное сезонное подорожание.
Благодаря цифровым системам «Меркурий» Россельхознадзора и «Честный знак» рынок становится прозрачнее, фальсифицировать молочный жир и белок все труднее. Это означает, что для легального производства объективно нужно больше молока.
Маницкая добавила, что последние 3 года в России происходит рост производства и рост импорта. Но пока рынок насыщен недостаточно. Так, объем рынка сливочного масла РФ — около 420–450 тысяч тонн, из них 70–80% покрывается внутренним производством. Еще 20–30% составляет импорт.
Сливочное масло в 2024 году подорожало на 36,2% и вошло в тройку лидеров по росту цен. Другие молочные продукты в среднем прибавили в цене 16%.