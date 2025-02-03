Южная Корея нарастила импорт российского урана

По итогам минувшего года Россия смогла сохранить за собой статус основного поставщика обогащенного урана в Южную Корею и даже нарастить импорт этого материала. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на статистическую службу Южной Кореи.

Оказалось, что доля РФ на этом корейском рынке увеличилась до максимальных в истории 48,5 процента. Поставки обогащенного урана выросли до 649,5 миллиона долларов, что в почти в два раза больше, чем год назад.

Аналогичные поставки из Канады оцениваются в 244,3 миллиона долларов (18,3 процента), а из Австралии в 177,3 миллиона (13,3 процента). Последняя смогла увеличить импорт обогащенного урана в Корею в 2,4 раза.

Ранее вопрос о поставках российского урана подняла посол Канады в Соединенных Штатах Кирстен Хиллман. Она удивилась, что США закрывают часть своих потребностей в этом металле за счет российского импорта. Дипломат усомнилась в том, что такая политика правильная, так как Канада готова продать Америке столько урана, сколько потребуется.