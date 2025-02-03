Украина готова поставлять через свою территорию азербайджанский газ, сообщил премьер Словакии после контактов с украинским президентом. Однако радоваться эксперты не спешат. Как могут быть устроены поставки газа из Азербайджана в Европу через территорию Украины? И почему это не самый выгодный вариант из возможных?

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Украины транзитировать азербайджанский газ в ЕС. По его словам, это произошло под сильным давлением Словакии.

Хотя наилучшим решением для Европы было бы возобновление прокачки российского газа через украинскую территорию, добавил он. Это способствовало бы более стабильным энергетическим поставкам в Европу.

Словакия продолжает давить и на Евросоюз. Она заявила, что наложит вето на новые санкции (16-й пакет), если ЕС не вернет транзит газа. Наложить вето можно еще и на принятие решения об очередной финансовой помощи Украине со стороны ЕС. Такая угроза тоже раньше называлась.

Впрочем, угрозу наложить вето на продление уже принятых ранее санкций Венгрия, например, не выполнила. Но за это она взяла обещание с ЕС, что тот продолжит переговоры с Украиной о транзите газа и о невозможности перекрытия транзита нефти.

Словакия тоже еще до Нового года обещала, что прекратит поставки электроэнергии на Украину, если та остановит транзит газа, однако угрозы так и остались угрозами. И один из страхов состоял как раз в том, что Украина может ответить прекращением транзита нефти.

« Н о в ы е у г р о з ы С л о в а к и я т о ж е м о ж е т н е и с п о л н и т ь , о д н а к о в и д н о , ч т о б о р ь б а з а п р о д л е н и е т р а н з и т а у ж е с т о ч и л а с ь , и с т р а н ы , к о т о р ы е п о с т р а д а л и о т о с т а н о в к и у к р а и н с к о г о т р а н з и т а , н а ч и н а ю т в с е б о л е е с м е л о в ы с к а з ы в а т ь с в о ю п о з и ц и ю » , – с ч и т а е т И г о р ь Ю ш к о в , э к с п е р т Ф и н а н с о в о г о у н и в е р с и т е т а п р и п р а в и т е л ь с т в е Р Ф и Ф о н д а н а ц и о н а л ь н о й э н е р г е т и ч е с к о й б е з о п а с н о с т и . « С о г л а с и в ш и с ь н а п р о д л е н и е с а н к ц и й , п р и н я т ы х е щ е с 2 0 1 4 г о д а , о н и , п о к р а й н е й м е р е , п о п ы т а л и с ь п р и к р ы т ь т ы л ы , д о г о в о р и в ш и с ь с Е С , ч т о б ы т о т з а с т а в и л У к р а и н у в о з о б н о в и т ь т р а н з и т г а з а , п р е к р а т и т ь а т а к и н а г а з о к о м п р е с с о р н у ю с т а н ц и ю « Р у с с к а я » и в л ю б о м с л у ч а е с о х р а н и т ь т р а н з и т н е ф т и п о н е ф т е п р о в о д у « Д р у ж б а » . П е р е г о в о р н а я п о з и ц и я С л о в а к и и и В е н г р и и н е м н о г о у л у ч ш и л а с ь , т а к к а к т е п е р ь Е К о б е щ а л а в ы с т у п и т ь н е к и м г а р а н т о м , ч т о У к р а и н а н е о с т а н о в и т т р а н з и т н е ф т и в о т в е т н а д е й с т в и я С л о в а к и и . С х е м а з а м е ч а т е л ь н а я , о с т а л а с ь т о л ь к о У к р а и н у у б е д и т ь в т о м , ч т о о н а н е д о л ж н а п е р е к р ы в а т ь п о с т а в к и н е ф т и . А У к р а и н а б о л ь ш е о р и е н т и р у е т с я в с е - т а к и н а В а ш и н г т о н , ч е м н а Б р ю с с е л ь , п о з в о л я я с е б е д а ж е о с к о р б л я т ь е в р о п е й с к и х п о л и т и к о в » , – р а с с у ж д а е т И г о р ь Ю ш к о в .

Что касается истории с азербайджанским газом, то эксперты находят ее странной.

« Г л а в н а я п р о б л е м а – о т к у д а А з е р б а й д ж а н в о з ь м е т д о п о л н и т е л ь н о 1 6 м л р д к у б о м е т р о в г а з а ( с т о л ь к о п р о к а ч а л и ч е р е з У к р а и н у в 2 0 2 4 г о д у ) , и л и х о т я б ы 1 3 м л р д к у б о в б е з у ч е т а 3 м л р д к у б о м е т р о в , к о т о р ы е п о с т у п а л и в П р и д н е с т р о в ь е и М о л д а в и ю » , – г о в о р и т И г о р ь Ю ш к о в . « У А з е р б а й д ж а н а н е т н и к а к и х с в о б о д н ы х о б ъ е м о в г а з а . П о э т о м у п р е д л о ж е н и е в ы г л я д и т с т р а н н о . О н о и м е е т с м ы с л т о л ь к о в т о м с л у ч а е , е с л и А з е р б а й д ж а н б у д е т п о к у п а т ь г а з у Р о с с и и и п о с т а в л я т ь е г о и с к л ю ч и т е л ь н о н а б у м а г е » , – г о в о р и т А л е к с а н д р Ф р о л о в , з а м е с т и т е л ь г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а И н с т и т у т а н а ц и о н а л ь н о й э н е р г е т и к и , г л а в н ы й р е д а к т о р о т р а с л е в о г о м е д и а « И н ф о Т Э К » .

То есть физически через Украину продолжит идти все тот же российский газ, но по бумагам этот газ будет принадлежать Азербайджану. По сути, Азербайджан выступает в роли посредника, который получает свою маржу за это.

« Н а п р и м е р , а з е р б а й д ж а н с к а я к о м п а н и я S O C A R м о г л а б ы б р о н и р о в а т ь в и н т е р е с а х Газпрома мощности по транзиту газа через территорию Украины. Но тогда возникает вопрос: почему просто не перенести точку сдачи-приемки российского газа на границу России и Украины, где собственником газа становились бы сами покупатели – та же Словакия, и она прокачивала газ по территории Украины без третьего посредника», – говорит эксперт ФНЭБ.

По его словам, с точки зрения России пускать азербайджанский газ вместо российского тоже невыгодно.

« П о л у ч а е т с я , ч т о Г а з п р о м д о л ж е н б у д е т р а з о р в а т ь в с е с в о и к о н т р а к т ы с о С л о в а к и е й и д р у г и м и , и у с т у п и т ь э т о т р ы н о к А з е р б а й д ж а н у . З а ч е м э т о д е л а т ь Газпрому?» – задается вопросом Юшков.

С точки зрения Украины пускать азербайджанский газ (если предположить, что дополнительные его объемы чудесным образом найдутся) тоже нелогично.

« У к р а и н а г о в о р и т , ч т о н е п р о п у с к а е т р о с с и й с к и й п о п р о и с х о ж д е н и ю г а з , ч т о б ы Р о с с и я н е з а р а б а т ы в а л а . Н о е с л и К и е в п у с т и т а з е р б а й д ж а н с к и й г а з , т о А з е р б а й д ж а н в с е р а в н о д о л ж е н б у д е т п л а т и т ь Р о с с и и з а т р а н з и т с в о е г о г а з а п о р о с с и й с к о й т е р р и т о р и и . Т о е с т ь Р о с с и я с н о в а б у д е т з а р а б а т ы в а т ь , т о л ь к о т е п е р ь н а т р а н з и т е г а з а » , – у т о ч н я е т Юшков.

Украина просто тянет время, делая вид, что соглашается на некий азербайджанский газ.

« В с я э т а и с т о р и я с а з е р б а й д ж а н с к и м г а з о м в ы г л я д и т т а к , ч т о У к р а и н а п ы т а е т с я з а т я н у т ь п е р е г о в о р н ы й п р о ц е с с . П о т о м у ч т о К и е в в о с п р и н и м а е т о с т а н о в к у г а з о в о г о т р а н з и т а к а к у с и л е н и е с в о е й п е р е г о в о р н о й п о з и ц и и в ц е л о м в м и р н о м п р о ц е с с е с Р о с с и е й , ч т о э т о и х р ы ч а г д а в л е н и я н а Р о с с и ю . А з д е с ь Е С з а с т а в л я е т У к р а и н у о т д е л ь н о о т Р о с с и и р а з р е ш и т ь э т о т в о п р о с , п о э т о м у У к р а и н е в ы г о д н о т я н у т ь в р е м я , п о с к о л ь к у н и к а к о г о а з е р б а й д ж а н с к о г о г а з а з д е с ь н е б у д е т » , – с ч и т а е т И г о р ь Ю ш к о в .

Ослабить позицию Украины и сделать ее более сговорчивой со Словакией может внутренний газовый кризис в стране. Украинская редакция журнала Forbes сообщила, что «Нафтогаз Украины» начал закупать природный газ за рубежом. Пока импорт составил 100 млн кубометров, но может потребоваться в десять раз больше, чтобы пройти зиму без отключений. При этом запасы газа в подземных хранилищах на критически низком уровне – на четверть ниже, чем в прошлом году, и если ударят морозы, то это не хватит для стабильного прохождения зимы без импорта или отключения потребителей. Об этом сказал бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Украина начала импортировать газ из-за низких запасов

Давление ЕС со Словакией вкупе с морозами – хороший рецепт возобновления поставок газа через Украину.

« В о з о б н о в л е н и е п о с т а в о к с н и м е т ч а с т ь н а п р я ж е н н о с т и с е в р о п е й с к о г о р ы н к а и п о з в о л и т н е м н о г о с н и з и т ь к о т и р о в к и . С л о в а к и я и А в с т р и я у с т р а н я т ч а с т ь р и с к о в , с в я з а н н ы х с э н е р г о б е з о п а с н о с т ь ю . С л о в а ц к и е г а з о в и к и в о з о б н о в я т п е р е п р о д а ж у г а з а с в о и м а в с т р и й с к и м к о л л е г а м и у л у ч ш а т ф и н а н с о в о е п о л о ж е н и е » , – г о в о р и т Фролов.

Украина вернет себе деньги за транзит, а также получит больше шансов на импорт газа из ЕС и прохождение зимы, к тому же уберет риски лишиться еще и импортной электроэнергии. А Россия вернет себе часть европейского рынка, которого лишилась.