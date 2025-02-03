Крипторынок переживает крупнейшее падение в истории

На криптовалютном рынке произошел сильнейший обвал, в результате которого объем ликвидаций превысил 2 миллиарда долларов. Данный показатель стал рекордным, передает Ixbt.com.

Стоимость биткоина резко снизилась, в моменте он достигал 91 000 долларов. Его доля на рынке составила максимальные 65%, что говорит о массовом оттоке средств из альтернативных криптовалют. Сейчас курс биткоина пытается закрепиться выше 93 000 долларов. BTC ранее обновил рекорд, подорожав почти до 110 000 долларов.

Ethereum упала на 26%, до уровня в 2000 долларов. Другие популярные альткойны также оказались под сильным давлением: Solana опустилась до 175 долларов, а Sui обвалился до 2,4 доллара.

Дональд Трамп подписал первый указ о криптовалюте

Криптосообщество находится в шоковом состоянии, следует из реакции участников рынка в социальных сетях. Больше всего падение криптовалют отразилось на трейдерах, работающих с заемными средствами. Ситуация привела к каскадной ликвидации позиций.

Криптовалютный рынок испытал исключительное снижение после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых импортных пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики.