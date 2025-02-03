Как могут измениться валютные курсы в феврале

В понедельник, 3 февраля, курсы иностранных валют показывают неоднозначную динамику по отношению к российской. Во время открытия торгов на Московской бирже курс юаня поднимался на 0,3% — до 13,4 рубля. При этом стоимость доллара и евро на рынке Forex практически не изменилась и находилась вблизи 98,58 и 102,11 рубля соответственно, свидетельствуют данные платформы TradingView.

Отметим, что в январе российская валюта смогла заметно укрепиться относительно китайской, американской и европейской. Так, за прошедший месяц юань подешевел на 2,6%, доллар — на 10,1%, а евро — на 10,4%. Причём в определённый момент значения даже ненадолго опускались ниже 13,2, 96,7 и 101,2 рубля соответственно — минимальных уровней с осени 2024 года.

« В б л и ж а й ш и й м е с я ц п о д д е р ж к у н а ц и о н а л ь н о й в а л ю т е м о г у т о к а з а т ь г е о п о л и т и ч е с к и е ф а к т о р ы . Р е ч ь и д ё т , н а п р и м е р , о в о з м о ж н о м н а ч а л е переговорного процесса по деэскалации военного конфликта на Украине», — предположил в разговоре с RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о готовности немедленно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. В Кремле при этом заявили, что открыты для контактов, но пока не получали никаких официальных сигналов от Вашингтона.

« Д е й с т в и т е л ь н о , н а м л у ч ш е в с т р е т и т ь с я , о п и р а я с ь н а р е а л и и с е г о д н я ш н е г о д н я , п о г о в о р и т ь с п о к о й н о п о в с е м т е м н а п р а в л е н и я м , к о т о р ы е п р е д с т а в л я ю т и н т е р е с к а к д л я С Ш А , т а к и д л я Р о с с и и . М ы г о т о в ы . Э т о п р е ж д е в с е г о з а в и с и т о т р е ш е н и й и в ы б о р а д е й с т в у ю щ е й а м е р и к а н с к о й а д м и н и с т р а ц и и » , — с к а з а л Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

На фоне потенциального возобновления диалога между Россией и США инвесторы начали ждать улучшения геополитической ситуации. Это, в свою очередь, привело к резкому укреплению российской валюты в конце января.

« К о н е ч н о , н е л ь з я и с к л ю ч а т ь , ч т о н о в а я администрация США активизирует санкционную риторику с целью получить рычаги давления на Россию в переговорах для заключения сделки. Впрочем, такой сценарий развития событий мне пока видится маловероятным», — отметил Владимир Чернов.

Эффект санкций и ставки ЦБ

Также, по мнению аналитиков, в пользу удорожания рубля сейчас играет и ситуация во внешней торговле. В настоящий момент Россия продолжает получать от экспорта значительный объём юаней, долларов и евро, а спрос на них внутри страны временно ослаб из-за сезонного снижения импорта. В результате на рынке образовался переизбыток иностранной валюты, и она начала дешеветь по отношению к российской.

« К р о м е т о г о , в к о н ц е я н в а р я в К и т а е н а с т у п и л Н о в ы й г о д п о л у н н о м у к а л е н д а р ю , п р а з д н о в а н и е к о т о р о г о п р о д л и т с я п о ч т и п о л м е с я ц а . В э т о в р е м я б а н к и с т р а н ы н е р а б о т а ю т , п о э т о м у о п е р а ц и и п о о п л а т е и м п о р т а б у д у т о с т а н о в л е н ы , и с п р о с н а в а л ю т у в Р о с с и и п р о д о л ж и т о с т а в а т ь с я с л а б ы м . Т а к и м о б р а з о м , в б л и ж а й ш и е д в е н е д е л и р у б л ь д о л ж е н ч у в с т в о в а т ь с е б я х о р о ш о » , — п р е д п о л о ж и л в б е с е д е с R T г л а в н ы й э к о н о м и с т « Б К С М и р и н в е с т и ц и й » Илья Фёдоров.

Между тем уже во второй половине февраля рубль может несколько растерять позиции, поскольку к этому времени должны в полной мере заработать недавние санкции США, уверен специалист. Ранее Вашингтон ужесточил ограничения против энергетического сектора РФ, что, как ожидается, усложнит продажу российского сырья за рубеж.

« П о с т у п л е н и е в а л ю т ы о т э к с п о р т а и д ё т с в р е м е н н ы м л а г о м , к р о м е т о г о , л и ц е н з и и н а з а в е р ш е н и е п о с т а в о к п о п р е ж н и м с х е м а м е щ ё н е з а к о н ч и л и с ь . Т а к ч т о п р о с а д к а в а л ю т н о й в ы р у ч к и о т с н и ж е н и я э к с п о р т а б у д е т о щ у щ а т ь с я б л и ж е к в е с н е » , — п о я с н и л Фёдоров.

Более того, дополнительное давление на рубль могут оказать и очередные рестрикции со стороны Евросоюза, считает Владимир Чернов. На данный момент страны ЕС обсуждают 16 пакет санкций, куда могут войти ограничения на поставки алюминия из РФ, постепенный отказ от закупок сжиженного природного газа у Москвы, меры против танкеров, перевозящих российскую нефть, а также отключение ещё ряда банков страны от международной системы SWIFT, пишет Bloomberg.

« Т е м н е м е н е е е с т ь в е р о я т н о с т ь , ч т о е в р о п е й с к и е с т р а н ы р е ш а т с у щ е с т в е н н о н а р а с т и т ь и м п о р т С П Г и з Р о с с и и , ч т о б ы з а п а с т и т ь и м в п р о к в п л о т ь д о п о л н о г о з а п р е т а н а е г о п о с т а в к и . А н а л о г и ч н у ю с и т у а ц и ю м ы у ж е в и д е л и в 2 0 2 2 г о д у п е р е д т е м , к а к ЕС ввёл эмбарго на покупку наших нефтепродуктов. Если при этом продажи других российских товаров за рубеж существенно не сократятся, это благоприятно скажется на рубле. Хотя я всё же склоняюсь к тому, что объёмы экспорта в феврале начнут снижаться», — добавил Владимир Чернов.

Вместе с тем значимую помощь российской валюте по-прежнему оказывает сохранение жёстких денежно-кредитных условий в стране. Напомним, ещё в конце октября прошлого года Центральный банк для борьбы с инфляцией повысил ключевую ставку до рекордных 21% годовых и с тех пор пока продолжает удерживать её на этом уровне.

На фоне действий ЦБ кредиты остаются дорогими, бизнесу становится труднее закупать иностранные товары и, соответственно, в меньших объёмах нужно приобретать юани, доллары и евро. Одновременно растёт приток средств на рублёвые депозиты. Таким образом, спрос на российскую валюту дополнительно увеличивается, тогда как интерес к зарубежным денежным знакам снижается, что должно приводить удорожанию рубля.

« В п о л ь з у у к р е п л е н и я н а ц в а л ю т ы и и г р а е т и с л а б а я д и н а м и к а к р е д и т о в а н и я к о р п о р а т и в н о г о с е к т о р а . И з - з а в ы с о к и х с т а в о к и с л о ж н о с т е й с п о л у ч е н и е м з а й м о в к о м п а н и и п р о д а ю т и м е ю щ у ю с я в а л ю т у д л я ф и н а н с и р о в а н и я с в о е й д е я т е л ь н о с т и » , — п о я с н и л Илья Фёдоров.

В этой связи эксперты пока не ожидают резких курсовых колебаний в ближайший месяц. Согласно прогнозу Владимира Чернова, до конца зимы доллар продолжит торговаться в диапазоне 97—103 рубля, евро — в рамках 101—106 рублей, а юань — в коридоре 13,4—14 рублей. Впрочем, по мнению Ильи Фёдорова, уже весной значения начнут постепенно расти, и, например, американская валюта может подорожать до 100—105 рублей.