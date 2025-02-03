В Кремле высказались о таможенной войне США с Канадой, Мексикой и КНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не хочет ассоциироваться с торговым противостоянием США, Канады, Мексики и Китая.

« Т а м м н о г о с в о и х н а п р я ж е н н о с т е й . П о э т о м у у н а с н е т н и м а л е й ш е г о ж е л а н и я к а к и м - т о о б р а з о м с э т и м в с е м а с с о ц и и р о в а т ь с я и к а к - т о э т о о ц е н и в а т ь » , — п о д ч е р к н у л о н .

Песков заявил, что «пусть разбираются те страны, которые принимают участие в этом процессе».

До этого президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. По словам американского лидера, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков. Также Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут ввести «существенные» пошлины в отношении европейских товаров.

3 февраля правительство Канады сообщило, что с 4 февраля вводит повышенные пошлины в размере 25% на ряд товаров из США, включая продукты питания, алкоголь и военную технику. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявляла, что ее страна задействует «тарифные и нетарифные меры» в ответ на введение пошлин со стороны США.