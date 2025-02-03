Экономическая политика президента США Дональда Трампа, связанная с введением пошлин в отношении товаров из ряда стран, несет в себе риски возникновения глобального кризиса в мировой экономике. Об этом в разговоре с Рамблером заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Ранее Трамп объявил о введении новых тарифов на импорт из Канады, Мексики и Китая. Товары из Канады и Мексики будут облагаться тарифом в 25%, а товары из Китая — тарифом в 10%. Кроме того, более низкий 10-процентный тариф будет применяться к канадским энергоресурсам. Вместе с тем американский лидер пригрозил новыми тарифами Евросоюзу.

На самом деле никто из причастных к экономике людей не предполагал, что Трамп всерьез будет вводить такие пошлины. Все думали, что данная история — это просто его «пугалка», которую он будет использовать для шантажа. Все думали, что в реальности он не будет вводить пошлины. Ведь с точки зрения экономики, с точки зрения здравого смысла действия президента США – это чистое безумие. По факту это разрушение ныне существующего экономического порядка, разрушение глобальной экономической системы. Пока что Трамп лишь подпалил эту систему, но если он продолжит действовать в таком же духе, то она будет сожжена. Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук

Экономическая политика Трампа, помимо прочего, представляет угрозу для самих США, отметил специалист.

« С у щ е с т в у ю т н е т о л ь к о т о р г о в ы е п о т о к и , н о и и н в е с т и ц и о н н ы е . А А м е р и к а , к а к и з в е с т н о , э т о к л ю ч е в о й э л е м е н т г л о б а л ь н о й ф и н а н с о в о - и н в е с т и ц и о н н о й с и с т е м ы . И е с л и б у д е т р а з р у ш е н а т о р г о в а я с и с т е м а , т о в м е с т е с н е й р а з р у ш и т с я и ф и н а н с о в а я . В р е з у л ь т а т е э т о г о в р е д д л я С Ш А б у д е т о г р о м н ы м . Т о е с т ь с е й ч а с с о в е р ш е н н о н е п о н я т н о , о ч е м д у м а ю т э к о н о м и ч е с к и е с о в е т н и к и Т р а м п а . О н и в с е - т а к и д о л ж н ы п о н и м а т ь , ч т о в р е а л ь н о с т и д е л а е т п р е з и д е н т С Ш А » , - с к а з а л З у б е ц .

Эксперт допустил, что в обозримой перспективе Трамп откажется от введения крупных пошлин.

« С о г л а с н о п е р в о м у в а р и а н т у , о н и с п о л ь з у е т э т у « с т р а ш и л к у » , ч т о б ы в с е х н а п у г а т ь , а з а т е м д а с т з а д н и й х о д и в с е р а з р у л и т . В т о р о й в а р и а н т с о с т о и т в т о м , ч т о Т р а м п р е а л ь н о п р о д о л ж и т и д т и п о с в о е м у п у т и и б у д е т в ы п о л н я т ь с в о и о б е щ а н и я . О т в е т н а в о п р о с о т о м , г о т о в л и Т р а м п п о в е р н у т ь н а з а д , м ы п о л у ч и м в т е ч е н и е б л и ж а й ш и х т р е х м е с я ц е в . Е с л и о н п о в е р н е т н а з а д , т о в с е в е р н е т с я н а к р у г и с в о я . Н о е с л и Т р а м п о б ъ я в и т г л о б а л ь н у ю т о р г о в у ю в о й н у , т о э т о м о ж е т п р и в е с т и к м и р о в о м у э к о н о м и ч е с к о м у к р и з и с у . П р и ч е м з д е с ь р е ч ь и д е т о б о ч е н ь с е р ь е з н о м к р и з и с е – к р у п н е й ш е м з а п о с л е д н и е 1 0 0 л е т . О н , в с в о ю о ч е р е д ь , м о ж е т п р и в е с т и к р а з р у ш е н и ю г л о б а л ь н о й э к о н о м и к и . С о о т в е т с т в у ю щ а я в е р о я т н о с т ь н е в е л и к а , т е м н е м е н е е о н а е с т ь » , - о т м е т и л э к с п е р т .

Вместе с тем экономист ответил на вопрос о влиянии экономической политики Трампа на Россию.

« М ы , с к о р е е в с е г о , о к а ж е м с я н а п е р и ф е р и и э т о г о п р о ц е с с а . К а к б ы н и р а з в и в а л а с ь с и т у а ц и я в м и р е , в с е м в с е р а в н о б у д е т н у ж н а н е ф т ь , в с е м в с е р а в н о б у д е т н у ж н о п р о д о в о л ь с т в и е и т а к д а л е е . Т о е с т ь п р и т а к о м р а с к л а д е Р о с с и я п о с т р а д а е т в м е н ь ш е й с т е п е н и , ч е м о с т а л ь н ы е с т р а н ы , ч е м т о т ж е Е в р о с о ю з . В э т о м с м ы с л е с т р а н у з а щ и т и т е е с ы р ь е в а я о р и е н т а ц и я » , - с к а з а л э к о н о м и с т .

« Н о , н а д е ю с ь , п о ш л и н ы Т р а м п а – э т о л и ш ь « с т р а ш и л к и » , б л а г о д а р я к о т о р ы м о н п р о с т о в ы д а в и т д е н ь г и у к о н к у р е н т о в . Е с л и ж е о н в с е - т а к и о б ъ я в и т г л о б а л ь н у ю т о р г о в у ю в о й н у , т о м а л о н и к о м у н е п о к а ж е т с я . И е с л и э т о г о н е п о н и м а е т с а м Т р а м п , т о э т о д о л ж н ы п о н и м а т ь л ю д и , к о т о р ы е с о с т а в л я ю т е г о к о м а н д у » , - д о б а в и л о н .

Решение Трампа повысить тарифы на импорт товаров из Мексики может спровоцировать в ней экономическую рецессию, которая в свою очередь приведет к массовой миграции мексиканцев в США. Такое мнение ранее высказали авторы агентства Bloomberg.