В России увидели угрозу для мировой экономики из-за пошлин Трампа
Экономическая политика президента США Дональда Трампа, связанная с введением пошлин в отношении товаров из ряда стран, несет в себе риски возникновения глобального кризиса в мировой экономике. Об этом в разговоре с Рамблером заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
Ранее Трамп объявил о введении новых тарифов на импорт из Канады, Мексики и Китая. Товары из Канады и Мексики будут облагаться тарифом в 25%, а товары из Китая — тарифом в 10%. Кроме того, более низкий 10-процентный тариф будет применяться к канадским энергоресурсам. Вместе с тем американский лидер пригрозил новыми тарифами Евросоюзу.
На самом деле никто из причастных к экономике людей не предполагал, что Трамп всерьез будет вводить такие пошлины. Все думали, что данная история — это просто его «пугалка», которую он будет использовать для шантажа. Все думали, что в реальности он не будет вводить пошлины. Ведь с точки зрения экономики, с точки зрения здравого смысла действия президента США – это чистое безумие. По факту это разрушение ныне существующего экономического порядка, разрушение глобальной экономической системы. Пока что Трамп лишь подпалил эту систему, но если он продолжит действовать в таком же духе, то она будет сожжена.Алексей ЗубецДиректор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук
Экономическая политика Трампа, помимо прочего, представляет угрозу для самих США, отметил специалист.
«Существуют не только торговые потоки, но и инвестиционные. А Америка, как известно, это ключевой элемент глобальной финансово-инвестиционной системы. И если будет разрушена торговая система, то вместе с ней разрушится и финансовая. В результате этого вред для США будет огромным. То есть сейчас совершенно не понятно, о чем думают экономические советники Трампа. Они все-таки должны понимать, что в реальности делает президент США», - сказал Зубец.
Эксперт допустил, что в обозримой перспективе Трамп откажется от введения крупных пошлин.
«Согласно первому варианту, он использует эту «страшилку», чтобы всех напугать, а затем даст задний ход и все разрулит. Второй вариант состоит в том, что Трамп реально продолжит идти по своему пути и будет выполнять свои обещания. Ответ на вопрос о том, готов ли Трамп повернуть назад, мы получим в течение ближайших трех месяцев. Если он повернет назад, то все вернется на круги своя. Но если Трамп объявит глобальную торговую войну, то это может привести к мировому экономическому кризису. Причем здесь речь идет об очень серьезном кризисе – крупнейшем за последние 100 лет. Он, в свою очередь, может привести к разрушению глобальной экономики. Соответствующая вероятность невелика, тем не менее она есть», - отметил эксперт.
Вместе с тем экономист ответил на вопрос о влиянии экономической политики Трампа на Россию.
«Мы, скорее всего, окажемся на периферии этого процесса. Как бы ни развивалась ситуация в мире, всем все равно будет нужна нефть, всем все равно будет нужно продовольствие и так далее. То есть при таком раскладе Россия пострадает в меньшей степени, чем остальные страны, чем тот же Евросоюз. В этом смысле страну защитит ее сырьевая ориентация», - сказал экономист.
«Но, надеюсь, пошлины Трампа – это лишь «страшилки», благодаря которым он просто выдавит деньги у конкурентов. Если же он все-таки объявит глобальную торговую войну, то мало никому не покажется. И если этого не понимает сам Трамп, то это должны понимать люди, которые составляют его команду», - добавил он.
Решение Трампа повысить тарифы на импорт товаров из Мексики может спровоцировать в ней экономическую рецессию, которая в свою очередь приведет к массовой миграции мексиканцев в США. Такое мнение ранее высказали авторы агентства Bloomberg.