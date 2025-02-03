Как Евросоюз готов ответить на тарифные угрозы Трампа

Лидеры стран-членов ЕС дали понять, что блок будет готов принять ответные меры против Соединенных Штатов, если американский президент Дональд Трамп выполнит свои угрозы ввести тарифы на европейские товары.

Выступая перед своей неформальной встречей в Брюсселе, они неоднократно призывали к спокойствию и подчеркивали ценность сотрудничества между ЕС и США, но указывали, что не будут уклоняться от ответных тарифов, если они станут их мишенью в приоритетном порядке, отмечает Guardian. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что блок "внимательно прислушивается" к заявлениям Трампа и "готовится со своей стороны" отреагировать в случае необходимости. При этом она подчеркнула, что "в торговых войнах не бывает победителей", и указала, что Китай будет единственным бенефициаром этого сценария.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что, если Европа подвергнется нападению по торговым вопросам, то ее, как державу, которая держит себя в руках, придется уважать и поэтому реагировать". Макрон дал комментарий по прибытии на неформальную встречу глав государств и правительств Европейского союза, посвященную обороне, отмечает AF. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ЕС должен сделать все возможное, чтобы избежать "совершенно ненужных и глупых тарифных войн", добавив, что было бы "жестоким парадоксом", если блок будет вынужден вступить в торговую войну с давним союзником. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая уже вовлечена в отдельный острый спор с Трампом по поводу будущего Гренландии, заявила, что, хотя она "никогда не поддержит воюющих союзников, если США введут жесткие тарифы в отношении Европы, нам нужен коллективный и решительный ответ". Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден также заявил, что "ответ на тарифы заключается в том, чтобы ответить теми же действиями", но настаивал на том, что это не должно затмевать сегодняшние дискуссии об обороне.

Но некоторые лидеры избрали более примирительный тон. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что любые тарифы будут "плохими для США и плохими для Европы", и подчеркнул необходимость сотрудничества для разрешения этой ситуации.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал:

" М ы д о л ж н ы в е с т и п е р е г о в о р ы с Т р а м п о м " , п р е ж д е ч е м д о б а в и т ь : " Я н е с о б и р а ю с ь н а ч и н а т ь в о й н у , я х о ч у н а ч а т ь п е р е г о в о р ы " .

В воскресенье Европейский союз "выразил сожаление" по поводу повышения тарифов США на продукцию из Канады, Мексики и Китая, на следующий день после того, как Дональд Трамп подписал указы, назвав эту меру "вредной для всех сторон".