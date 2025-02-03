В США ищут замену нефти из Канады и Мексики

Американские нефтеперерабатывающие компании начали искать замену нефти из Канады и Мексики после введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Ранее Трамп подписал указы о введение с 4 февраля 25-процентных импортных пошлин на товары из Мексики и Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На этом фоне американские нефтеперерабатывающие заводы начали искать замену нефти из этих стран в латинской Америке и на Ближнем Востоке. В частности, в качестве альтернативы рассматриваются Бразилия, Гайана и частично Ирак.

« М е к с и к а с м о ж е т п е р е н а п р а в и т ь э к с п о р т в Е в р о п у и А з и ю , т о г д а к а к С Ш А з а м е н я т м е к с и к а н с к у ю н е ф т ь а л ь т е р н а т и в а м и с б о л е е д о л г и м т р а н з и т о м » , — п р о г н о з и р у ю т а н а л и т и к и J P M o r g a n C h a s e & C o .

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В Bloomberg считают, что такие изменения приведут к росту транспортных расходов и изменению логистических цепочек — излишки мексиканской нефти могут продаваться в Азию, а канадская нефть может быть дисконтирована для поставок в Соединенные Штаты.