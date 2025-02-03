Сенатор счел неосуществимым план Трампа по давлению на Россию ценами на нефть

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что план президента США Дональда Трампа по давлению на Россию ценами на нефть может оказаться неосуществимым. Об этом он написал в Telegram-канале.

« Е с л и у Трампа и был расчет оказать давление на Москву по Украине через манипуляцию ценами на нефть на мировых рынках в сторону их понижения и таким образом в сторону резкого снижения доходов России от ее продажи, то этот план может оказаться неосуществимым», — заявил сенатор.

По мнению Пушкова, существует слишком много факторов, которые американский лидер вряд ли сможет контролировать.

Ранее Трамп допустил введение новых санкций против России, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он также отмечал, что боевые действия на Украине не удастся завершить «просто», пока мировые цены на нефть остаются высокими, и призывал ОПЕК снизить их.