Спрогнозировано дальнейшее снижение курса биткоина

Генеральный директор IT-компании Tehnobit Александр Пересичан спрогнозировал дальнейшее снижение курса биткоина.

В беседе с «Газетой.Ru» он предположил, что курс может опуститься до $75 тыс. — 80 тыс. в ближайшие полгода.

« С и т у а ц и я н а к р и п т о р ы н к е с т а н о в и т с я н а п р я ж ё н н о й , и в с ё б о л ь ш е ф а к т о р о в у к а з ы в а ю т н а в о з м о ж н о е п р о д о л ж е н и е с н и ж е н и я к у р с а б и т к о и н а . В в е д е н и е т о р г о в ы х п о ш л и н С Ш А в ы з в а л о э ф ф е к т д о м и н о : и н в е с т о р ы н а ч а л и ф и к с и р о в а т ь п р и б ы л ь , п р о д а в а я б и т к о и н ы , а о б щ и й н а с т р о й с м е н и л с я с о п т и м и з м а н а о с т о р о ж н о с т ь и д а ж е с т р а х » , — с к а з а л П е р е с и ч а н .

Как добавил эксперт, в ближайшие шесть месяцев на рынок криптовалют продолжат влиять денежно-кредитная политика ФРС, инфляция и глобальный спрос на рисковые активы.

Со своей стороны, ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев в беседе с Радио «Комсомольская правда» напомнил, что биткоин заметно потерял в цене после заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на товары из КНР, Канады и Мексики.

« В у с л о в и я х н е о п р е д е л ё н н о с т и и н в е с т о р ы с к л о н н ы у х о д и т ь и з в ы с о к о р и с к о в ы х а к т и в о в , т а к и х к а к к р и п т о в а л ю т ы , в б о л е е с т а б и л ь н ы е , н а п р и м е р , д о л л а р С Ш А » , — с к а з а л о н .

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал динамику курса биткоина.