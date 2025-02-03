Спрогнозировано дальнейшее снижение курса биткоина

Специалист Пересичан спрогнозировал дальнейшее снижение курса биткоина
Генеральный директор IT-компании Tehnobit Александр Пересичан спрогнозировал дальнейшее снижение курса биткоина.
В беседе с «Газетой.Ru» он предположил, что курс может опуститься до $75 тыс. — 80 тыс. в ближайшие полгода.
«Ситуация на крипторынке становится напряжённой, и всё больше факторов указывают на возможное продолжение снижения курса биткоина. Введение торговых пошлин США вызвало эффект домино: инвесторы начали фиксировать прибыль, продавая биткоины, а общий настрой сменился с оптимизма на осторожность и даже страх», — сказал Пересичан.
Как добавил эксперт, в ближайшие шесть месяцев на рынок криптовалют продолжат влиять денежно-кредитная политика ФРС, инфляция и глобальный спрос на рисковые активы.
Со своей стороны, ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев в беседе с Радио «Комсомольская правда» напомнил, что биткоин заметно потерял в цене после заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на товары из КНР, Канады и Мексики.
«В условиях неопределённости инвесторы склонны уходить из высокорисковых активов, таких как криптовалюты, в более стабильные, например, доллар США», — сказал он.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал динамику курса биткоина.