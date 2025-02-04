Пошлины США против импорта из Китая вступили в силу

Новые американские пошлины в размере 10% в отношении импорта из Китая вступили в силу во вторник. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, новые тарифы начали действовать 4 февраля в 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 мск).

Агентство отмечает, что этот шаг вашингтонской администрации "создал риск возобновления торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира".

Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, пошлины в размере 25% вводятся в отношении импорта из Мексики и Канады. Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся на товары из КНР. Позднее Трамп приостановил на месяц введение пошлин на товары из Мексики и Канады.