В ООН обеспокоены влиянием пошлин США на мировую экономику

В ООН выразили обеспокоенность возможными экономическими последствиями новых тарифов США в отношении Мексики, Канады и Китая. Такие меры могут усугубить экономические проблемы, особенно в развивающихся странах, предупредил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, слова которого приводятся на сайте международной организации.

Мировая экономика уже переживает период низкого роста, а увеличение торговых барьеров может усугубить положение уязвимых групп населения, отметил он, отвечая на вопрос журналиста в ходе ежедневного брифинга в Нью-Йорке.

Дюжаррик добавил, что, несмотря на рост торговых ограничений, большая часть стран по-прежнему руководствуется правилами Всемирной торговой организации, что способствует стабильности и уверенности в мировой экономике.

По словам представителя Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам Григора Агабекяна, введение более высоких тарифов и дополнительных торговых ограничений может нарушить цепочки создания стоимости, подорвать производственную деятельность и трансграничные инвестиции, а также повлиять на цены импорта и разогнать инфляцию.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что ЕС готовится к возможной торговой войне с США в случае введения пошлин на европейские товары.