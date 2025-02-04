Китай вводит пошлины на нефть, уголь, СПГ и технику из США

Госсовет КНР с 10 февраля вводит пошлины на импорт из США. Как сообщает ТАСС со ссылкой на указ китайского правительства, нефть будет облагаться пошлиной в 10%, уголь и сжиженный природный газ (СПГ) — в 15%.

Кроме того, повышенные тарифы введут на импорт ряда товаров американской промышленности. Пошлиной в 10% будут облагаться многолитражные автомобили, пикапы и сельскохозяйственная техника.

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Напомним, что 1 февраля президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Позднее политик на месяц приостановил введение пошлин на товары из Мексики и Канады. В отношении Китая новые тарифы начали действовать во вторник, 4 февраля, в 0:01 по времени восточного побережья США.