Ответ Китая на пошлины Трампа скажется на мировой торговле СПГ

Введение Китаем пошлин на импорт американских энергоресурсов в качестве контрмеры против тарифов США на китайскую продукцию может привести к масштабным изменениям в географии мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ). Такое мнение приводится в материале, опубликованном агентством Bloomberg.

По его оценкам, на этом фоне китайские покупатели СПГ, имеющие долгосрочные контракты с американскими контрагентами, могут принять решение о перепродаже газа, поставленного из США, по более привлекательной цене импортерам в других регионах, включая Европу. Со ссылкой на источники среди трейдеров агентство отмечает, что некоторые компании в КНР уже ведут переговоры со своими партнерами в азиатских и европейских странах об обмене газа, закупленного в США, на поставки из других стран.

По мнению аналитика исследовательской платформы MST Marquee Сола Кавоника, подобное изменение направления торговых потоков может привести к "повсеместному росту цен на рынке". Кроме того, как пишет Bloomberg, китайские компании вряд ли будут участвовать в проектах в США до тех пор, пока сохраняется напряженность в торговых отношениях двух стран. Это ударит по американским экспортерам СПГ, которые стремятся привлечь покупателей, чтобы обеспечить финансирование проекта.

Ранее Госсовет КНР издал указ, согласно которому с 10 февраля 2025 года страна вводит пошлины на импорт американских энергоресурсов. Нефть будет облагаться пошлиной в размере 10%, уголь и СПГ - 15%. Кроме того, пошлиной в 10% будут облагаться американские многолитражные автомобили, пикапы и сельскохозяйственная техника. Посольство КНР в Вашингтоне назвало торговые контрмеры против США справедливыми и обоснованными. Пекин также задействовал механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации.

1 февраля новый президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, пошлины в размере 25% вводятся в отношении импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся на товары из КНР. Позднее Трамп приостановил на месяц введение пошлин на товары из Мексики после того, как президент страны Клаудия Шейнбаум дала согласие на размещение 10 тыс. военнослужащих Мексики на границе с США в целях ужесточения борьбы с незаконной иммиграцией и торговлей наркотиками.

Товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами по итогам 2024 года составил $688,28 млрд. При этом поставки из США в Китай составили $163,62 млрд. Соединенные Штаты не являются основным поставщиков энергоресурсов в Китай. Поставки американской нефти в денежном выражении составили $6 млрд, СПГ - $2,4 млрд, а каменноугольного кокса - $1,8 млрд.