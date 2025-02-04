В Кремле ответили на угрозы Польши изъять недвижимость РФ

Песков заявил, что Россия примет меры, если Польша изымет недвижимость РФ
Россия примет ответные меры, если Польша изымет дипломатическую собственность РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Кроме того, взаимная мера будет неизбежной, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
"В самой Польше эти меры сейчас ограничены в связи с оголтелой русофобской политикой Варшавы", – подчеркнул Песков.
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев рассказал, что польские власти заявляют претензии на несколько объектов российской недвижимости. По его словам, существует ряд объектов, которые Польша отказывается признавать собственностью России.
Между тем в 2022 года окружная прокуратура Варшавы заблокировала банковские счета посольства и торгового представительства России в Польше по подозрению в использовании средств для финансирования терроризма. После этого польские власти заняли здание, принадлежащее российской дипломатической собственности, а затем изъяли у посольства базу отдыха под Варшавой.
В апреле 2023 года российское диппредставительство в Польше вынудили покинуть здание учебного заведения. По словам Андреева, польские власти применили силовые действия.
Позже все сотрудники школы покинули здание. Советник-посланник дипмиссии РФ в Польше Андрей Ордаш отмечал, что работники учебного заведения переехали на другой объект российского диппредставительства в Варшаве.