Россия примет ответные меры, если Польша изымет дипломатическую собственность РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Кроме того, взаимная мера будет неизбежной, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

" В с а м о й П о л ь ш е э т и м е р ы с е й ч а с о г р а н и ч е н ы в с в я з и с о г о л т е л о й р у с о ф о б с к о й п о л и т и к о й В а р ш а в ы " , – п о д ч е р к н у л П е с к о в .

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев рассказал, что польские власти заявляют претензии на несколько объектов российской недвижимости. По его словам, существует ряд объектов, которые Польша отказывается признавать собственностью России.

Между тем в 2022 года окружная прокуратура Варшавы заблокировала банковские счета посольства и торгового представительства России в Польше по подозрению в использовании средств для финансирования терроризма. После этого польские власти заняли здание, принадлежащее российской дипломатической собственности, а затем изъяли у посольства базу отдыха под Варшавой.

В апреле 2023 года российское диппредставительство в Польше вынудили покинуть здание учебного заведения. По словам Андреева, польские власти применили силовые действия.

Позже все сотрудники школы покинули здание. Советник-посланник дипмиссии РФ в Польше Андрей Ордаш отмечал, что работники учебного заведения переехали на другой объект российского диппредставительства в Варшаве.