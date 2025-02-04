Изоляция Европы от России и Китая, а также ухудшение отношений с США ухудшили экономическое положение региона, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто заявил, что Брюссель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своими действиями, такими как изоляция от России и Китая и ухудшение отношений с республиканской администрацией США, привели к экономическим проблемам в Европе, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что лучшим решением было бы вернуть экономические полномочия странам-членам ЕС.

Сийярто указал на Венгрию как на пример успешной реализации экономической политики. Он отметил, что благодаря стратегии экономической нейтральности Венгрия установила инвестиционные рекорды, достигла высокого уровня занятости и заключила соглашения о защите инвестиций с 12 странами.

В своей публикации в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Сийярто напомнил, что Евросоюз под руководством Урсулы фон дер Ляйен «изолировал себя от двух крупнейших игроков мировой экономики», в том числе из-за негативных высказываний в адрес президента США Дональда Трампа и введения тарифов на китайские электромобили. По его словам, эти действия привели к снижению конкурентоспособности Европы до «давно не виданной глубины».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро.