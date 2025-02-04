В Иране оценили перспективы единой валюты БРИКС

Иран не против введения единой валюты БРИКС
Иран готов перейти к использованию единой валюты БРИКС, если страны - участницы примут решение о ее внедрении.
Об этом заявила официальный представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани.
"Если государства - участники БРИКС придут к выводу об использовании единой и общей валюты, мы также сделаем это. Будем исходить из национальных интересов", - сказала Мохаджерани на еженедельном брифинге.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил тарифами в размере 100% на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от доллара. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь о создании общей валюты в БРИКС не велась и не ведется, обсуждается формирование общих инвестиционных платформ.
Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась ЮАР. Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия стали полноправными участниками объединения 1 января 2024 года, Индонезия - 6 января 2025 года. Приглашение вступить в объединение получила и Саудовская Аравия, однако, по словам ее властей, Эр-Рияд до сих пор оценивает предложение.
В 2024 году БРИКС возглавляла Россия. Ключевым событием в период ее председательства стал саммит в Казани 22-24 октября, где было принято решение наделить ряд государств статусом партнера объединения. Ими стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.