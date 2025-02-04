В 2024 году в России выросло производство вина и коньяка

Производство вина и коньяка в России по итогам прошлого года на 13% превысило объемы 2023-го и составило около 61 млн дал, сообщили в Минсельхозе.

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Отмечается, что тихих вин по сравнению с 2023 годом произведено на 8,6% больше или 32,6 млн дал, игристых - на 24,7% больше или 17,6 млн дал (+24,7%), крепленых - на 29,6% больше или 1,1 млн дал, коньяка - на 10,2% больше или 9,7 млн дал. Основными регионами-производителями этих напитков остаются Краснодарский край, на который приходится треть объемов виноделия в стране, а также Крым и Дагестан.

Ожидается дальнейший рост производства вина, поскольку вступают в плодоношение новые площади высаженных виноградников, говорит исполнительный директор Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" Петр Ефремов. Он также уверен, что спрос на российское вино продолжит повышаться и дальше, а отечественным виноделам всегда будет что предложить своим потребителям. Он также обратил внимание, что больше всего пользуются спросом среди россиян отечественные легкие белые, питкие красные и игристые вина.

Между тем, в Минсельхозе напомнили, что с 2022 года в стране реализуется специальный федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия". Он объединил все наиболее востребованные меры поддержки для виноградарей и виноделов. Кроме того, для хозяйств доступны иные инструменты государственной поддержки в рамках госпрограмм Минсельхоза России. Среди них - льготное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат на питомники, гранты на развитие агротуризма и семейных ферм, агрострахование, льготный лизинг, поддержка мелиорации и экспорта, а также другие меры.

В ведомстве также обратили внимание, что с 1 апреля 2025 года вступает в силу нацстандарт, в котором установлены рекомендации для ресторанов, кафе, баров по составлению винных карт, в том числе по размещению российской продукции в начале списка. Согласно нацстандарту, доля отечественной винодельческой продукции в винной карте должна составлять не менее 20%.