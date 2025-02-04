Финансовый аналитик Александр Разуваев в разговоре с Рамблером высказался об экономическом противостоянии США и Китая, а также оценил влияние тарифной политики американского лидера Дональда Трампа на мировую и российскую экономику.

Ранее Китай ввел тарифы на импорт американской нефти и сельскохозяйственной техники на уровне 10%, а сжиженного природного газа (СПГ) и угля — на уровне 15%. Кроме того, КНР ввела контроль за поставками в страну материалов, содержащих вольфрам. Также там было начато расследование в отношении компании Google на предмет нарушений антимонопольного законодательства. Помимо всего прочего Китай внес в реестр ненадежных американские компании PVH и Illumina. Такое решение китайская сторона приняла в ответ на решение Трампа ввести пошлины на товары из КНР.

Я бы не стал называть происходящее «торговой войной» Китая и США, как это делают некоторые СМИ. Трамп все-таки также повышает пошлины и на товары из Мексики, и на товары из Канады. Так что это просто его политика… Еще тридцать лет назад говорилось о том, что в итоге все тарифы обнулятся и будет свободная торговля, но сейчас мир возвращается в XIX век. Трамп хочет всех «подстричь», в том числе и Европу. Более того, ему не нравятся некоторые руководители в Европе, чего он особо и не скрывает. Однако, как человек рыночный и капиталистический, он будет действовать через тарифы. А запретить президенту какой-либо страны вводить тарифы никто не может. Это самый простой и вместе с тем достаточно действенный метод для достижения своих целей. Александр Разуваев Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик

Экономическое противостояние США с Китаем способно привести к замедлению мировой экономики, отметил эксперт.

« Э т о к а к м и н и м у м . А п о с т р а д а т ь в п е р в у ю о ч е р е д ь м о ж е т в ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы й I T - с е к т о р . О н с и л ь н о з а в и с и т о т о т н о ш е н и й К и т а я и С Ш А … К р о м е т о г о , н е к о т о р ы е а н а л и т и к и п о л а г а ю т , ч т о в 2 0 2 6 г о д у К и т а й в с е - т а к и р е ш и т п р и с о е д и н и т ь Т а й в а н ь , и э т о т о ж е с е р ь е з н ы й ф а к т о р . Т а к ч т о п о с м о т р и м , ч т о б у д е т в э т о м с л у ч а е » , - с к а з а л о н .

В ходе запланированных на ближайшее время переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином стороны не найдут консенсус по экономическим вопросам, считает специалист.

« О н и в е л и п е р е г о в о р ы в е с ь 2 0 1 9 г о д , н о н е п р и ш л и н и к к а к о м у к о м п р о м и с с у . Д у м а ю , в э т о т р а з р е з у л ь т а т б у д е т а н а л о г и ч н ы й » , - с к а з а л а н а л и т и к , в ы р а з и в м н е н и е , ч т о в о б о з р и м о й п е р с п е к т и в е С Ш А и К и т а й п р о д о л ж а т у в е л и ч и в а т ь п о ш л и н ы и т а р и ф ы д р у г д л я д р у г а .

Отвечая на вопрос о влиянии экономической политики Трампа на Россию, Разуваев подчеркнул, что объемы торговли между странами незначительны.

« Н о е с л и в в е д е н н ы е Т р а м п о м п о ш л и н ы н а т о в а р ы и з К и т а я з а м е д л я т е г о э к о н о м и ч е с к и й р о с т , т о ц е н ы н а н е ф т ь п р о с я д у т . О н и н е о б н у л я т с я , н о м о г у т с н и з и т ь с я д о у р о в н я о к о л о 5 5 [ д о л л а р о в з а б а р р е л ь ] . А д л я н а с э т о н е о ч е н ь х о р о ш о … В м е с т е с т е м я н а д е ю с ь , ч т о в д а л ь н е й ш е м к и т а й с к и е д е н ь г и п р и д у т н а М о с к о в с к у ю б и р ж у и н а ш и а к ц и и п о д о р о ж а ю т . С е й ч а с ж е к и т а й с к и е и н в е с т о р ы , к а к м н о г и е и д р у г и е , в о с н о в н о м и н в е с т и р у ю т в А м е р и к у » , - з а я в и л э к о н о м и с т .

Канада и США ранее договорились о 30-дневной приостановке американских пошлин на канадские товары.