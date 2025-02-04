Эксперт ответил на вопрос о влиянии тарифной политики Трампа на мировую экономику
Финансовый аналитик Александр Разуваев в разговоре с Рамблером высказался об экономическом противостоянии США и Китая, а также оценил влияние тарифной политики американского лидера Дональда Трампа на мировую и российскую экономику.
Ранее Китай ввел тарифы на импорт американской нефти и сельскохозяйственной техники на уровне 10%, а сжиженного природного газа (СПГ) и угля — на уровне 15%. Кроме того, КНР ввела контроль за поставками в страну материалов, содержащих вольфрам. Также там было начато расследование в отношении компании Google на предмет нарушений антимонопольного законодательства. Помимо всего прочего Китай внес в реестр ненадежных американские компании PVH и Illumina. Такое решение китайская сторона приняла в ответ на решение Трампа ввести пошлины на товары из КНР.
Я бы не стал называть происходящее «торговой войной» Китая и США, как это делают некоторые СМИ. Трамп все-таки также повышает пошлины и на товары из Мексики, и на товары из Канады. Так что это просто его политика… Еще тридцать лет назад говорилось о том, что в итоге все тарифы обнулятся и будет свободная торговля, но сейчас мир возвращается в XIX век. Трамп хочет всех «подстричь», в том числе и Европу. Более того, ему не нравятся некоторые руководители в Европе, чего он особо и не скрывает. Однако, как человек рыночный и капиталистический, он будет действовать через тарифы. А запретить президенту какой-либо страны вводить тарифы никто не может. Это самый простой и вместе с тем достаточно действенный метод для достижения своих целей.Александр РазуваевКандидат экономических наук, инвестиционный аналитик
Экономическое противостояние США с Китаем способно привести к замедлению мировой экономики, отметил эксперт.
«Это как минимум. А пострадать в первую очередь может высокотехнологичный IT-сектор. Он сильно зависит от отношений Китая и США… Кроме того, некоторые аналитики полагают, что в 2026 году Китай все-таки решит присоединить Тайвань, и это тоже серьезный фактор. Так что посмотрим, что будет в этом случае», - сказал он.
В ходе запланированных на ближайшее время переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином стороны не найдут консенсус по экономическим вопросам, считает специалист.
«Они вели переговоры весь 2019 год, но не пришли ни к какому компромиссу. Думаю, в этот раз результат будет аналогичный», - сказал аналитик, выразив мнение, что в обозримой перспективе США и Китай продолжат увеличивать пошлины и тарифы друг для друга.
Отвечая на вопрос о влиянии экономической политики Трампа на Россию, Разуваев подчеркнул, что объемы торговли между странами незначительны.
«Но если введенные Трампом пошлины на товары из Китая замедлят его экономический рост, то цены на нефть просядут. Они не обнулятся, но могут снизиться до уровня около 55 [долларов за баррель]. А для нас это не очень хорошо… Вместе с тем я надеюсь, что в дальнейшем китайские деньги придут на Московскую биржу и наши акции подорожают. Сейчас же китайские инвесторы, как многие и другие, в основном инвестируют в Америку», - заявил экономист.
Канада и США ранее договорились о 30-дневной приостановке американских пошлин на канадские товары.