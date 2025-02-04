Стоимость одного драгоценного металла достигла максимума

В ходе торгов во вторник, 4 февраля, стоимость фьючерсных контрактов на поставки золота в моменте превысила рекордную отметку в 2860 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

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Ближе к 17:00 по московскому времени котировки драгоценного металла вплотную приблизились к отметке в 2861 доллар. Спустя пять минут стоимость золота стабилизировалась в районе 2860 долларов.

Эксперты связывают подобную динамику с общей неопределенностью на глобальном рынке вокруг внешнеторговой политики властей США. Аналитик Saxo Bank Оле Хансен, в частности, заявил, что ситуация с пошлинами может оказать влияние на инфляцию, экономический рост и финансовую стабильность в мире. «В настоящий момент ситуация с пошлинами заслоняет собой любые другие события», — резюмировал он.

Агентство Reuters объясняло рекордное подорожание золота в том числе увеличением спроса на активы-убежища из-за тарифных угроз США. Биржевая стоимость драгоценного металла активно росла во второй половине 2024 года, переизбрание Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов ненадолго приостановило ралли. Новым поводом для беспокойства инвесторов послужили угрозы глава Белого дома ввести пошлины на товары из ряда стран, включая Канаду, Мексику, Китай. После этого биржевая стоимость золота вновь перешла к росту ближе к концу января и достигла пика в начале февраля.