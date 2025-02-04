Мишустин планирует продолжить укрепление технологичной составляющей экономики
Последние экономические показатели России говорят о том, что страна становится все более технологичной, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Этот тренд он хотел бы укрепить в ближайшие годы.
Глава правительства провел стратегическую сессию, посвященную вопросам макроэкономической политики для достижения устойчивого роста. Он предложил ее участникам рассмотреть ключевые параметры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики в текущих условиях, а также возможные вызовы для экономического роста.
С начала года правительство приступило к реализации обновленного пакета национальных проектов, в том числе по обеспечению технологического лидерства. Все они ориентированы на достижение долгосрочных стратегических целей, которые определил президент на ближайшие шесть лет.
"Предстоит сложная и масштабная работа. Необходимо продолжить развивать экономику и другие сферы жизни страны, невзирая на текущие и вероятные вызовы в будущем", - напутствовал Мишустин.
Для этого потребуется решить множество задач, в частности, обеспечить сбалансированный рост с низкой безработицей и умеренной инфляцией. В части макроэкономической политики правительство плотно взаимодействует с Банком России: отработан целый ряд механизмов, активно выстраивается экономика предложения.
"Фундамент создан. Наша экономика продемонстрировала уверенную динамику - в отличие от государств, которые были инициаторами антироссийских санкций", - заявил Михаил Мишустин.
По предварительной оценке Министерства экономического развития, прирост ВВП России по итогам 2024 года составил около 4%. Результат обусловлен высокой инвестиционной и потребительской активностью.
Основным драйвером стала обрабатывающая промышленность, которая прибавила 8%.
"Это как раз тот сектор, где доля добавленной стоимости значительно больше, чем при простой продаже сырья, и подтверждает, что российская экономика становится более технологичной. Такой тренд важно продолжить в ближайшие годы и укрепить", - указал председатель правительства.
Нужно предпринять все необходимые действия для обеспечения макроэкономической устойчивости, добавил Мишустин.
"Это одно из базовых условий для сохранения позитивной динамики во многих сферах жизни страны", - заключил он.
Между тем
Правительство определило перечень отраслей, на которые не будут распространяться ограничения на плавающие ставки по кредитам. Решение касается организаций из сфер строительства, складского хозяйства, гостиничного бизнеса, аренды и лизинга, санаторно-курортных услуг. Они смогут брать кредиты без ограничения применения плавающей ставки.
Как ожидают в правительстве, такой шаг позволит поддержать жилищное строительство, которое играет определяющую роль в экономике, а также ретейлеров и гостиничную отрасль, что особенно важно в условиях санкционных ограничений.