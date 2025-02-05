В Китае предупредили США насчет исхода торговой войны

В торговой войне между Китаем и Соединенными Штатами победителей не будет.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

« В т о р г о в ы х и т а р и ф н ы х в о й н а х н е т п о б е д и т е л е й , а д а в л е н и е и у г р о з ы н е п о д е й с т в у ю т н а К и т а й » , — з а я в и л Л и н ь .

2 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Размер пошлин для Мексики и Канады составил 25%, тогда как для Китая — 10%. Позже Вашингтон приостановил на 30 дней введение импортных пошлин в размере 25% на товары из этих стран, но не для Китая.

Китай нашел ответ на пошлины Трампа

До этого постоянное представительство Китая при Всемирной торговой организации (ВТО) заявило, что американские десятипроцентные пошлины на китайские товары мешают двустороннему экономическому сотрудничеству и нарушают стабильность глобальных цепочек поставок.