Цена на нефть Brent значительно упала

Стоимость нефти умеренно снижается в первой половине дня среды. Об этом сообщает «Интерфакс».

Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 по московскому времени упала на $0,4 (0,52%), до $75,8 за баррель. Днем ранее эти контракты подорожали на $0,24 (0,3%), до $76,2 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали на $0,29 (0,4%), до $72,41 за баррель. Во вторник стоимость фьючерсов упала на $0,46 (0,6%), до $72,7 за баррель.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил ввести дополнительные тарифы на импорт товаров из некоторых государств. Это, в частности, оказало влияние на рынок нефти.

Ранее замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев заявил «Известиям», что Россия и Мексика могут расширить свое сотрудничество в области топливно-энергетического сектора.